Papst gedenkt der Opfer in ehemaliger IS-Hochburg Mossul

Vor einer Kirchenruine im nordirakischen Mossul hat Papst Franziskus am dritten Tag seiner Irak-Reise für die Opfer des Krieges gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gebetet. Besonders die Glaubensgemeinschaft der Jesiden, aber auch viele Christen und Muslime wurden in den Jahren seit 2014 von den Terroristen ermordet, versklavt und vertrieben.

"Wenn Gott der Gott des Lebens ist - und das ist er -, dann ist es uns nicht erlaubt, die Brüder und Schwestern in seinem Namen zu töten!", sagte Franziskus bei seiner Vorrede. Die Flucht von Christen aus dem Irak und dem Nahen Osten bedeute "unermessliches Leid nicht nur für den Einzelnen und die betroffenen Gemeinden, sondern auch für die zurückgelassene Gesellschaft", so der 84-Jährige.

Gefährlichste Etappe von Franziskus Reise

Die Reise des Papstes findet vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unter anspruchsvollen Sicherheitsbedingungen statt. Franziskus war von einer Hubschrauber-Eskorte von der Stadt Erbil nach Mossul geflogen worden. Dann brachte ihn ein gepanzertes Fahrzeug zur Ruine der Kirche in der zentralen Altstadt. Franziskus Besuch in Mossul ist von großer symbolischer Bedeutung, aber zugleich die gefährlichste Etappe der am Freitag begonnenen Reise.

Die Stadt in der Ninive-Ebene war 2014 vom IS überrannt worden, ebenso wie weite Gebiete im Norden und im Zentrum des Irak. In Mossul hatte der IS im Juni 2014 ein "Kalifat" ausgerufen. Viele Christen flohen, weil ihnen der Tod drohte.

Mossul als Symbol für Grausamkeit des Krieges

Franziskus bekräftige seine Überzeugung, dass die Geschwisterlichkeit stärker als der Brudermord sei. "Hier in Mossul sind die tragischen Konsequenzen des Krieges und der Feindseligkeiten nur allzu sichtbar", erklärte er weiter. Es sei "grausam", dass Tausende gewaltsam vertrieben und getötet wurden und dass Kulturstätten in dieser "Wiege der Zivilisation" zerstört wurden.

Rückzug der Terrormiliz "Islamischer Staat"

Nachdem der IS Mossul besetzt hatte, eroberten irakische Kräfte zwischen 2016 und 2017 die Stadt mit Unterstützung der internationalen Koalition zurück. In den schweren Gefechten wurde Mossul stark zerstört.

Pilgerreise der Versöhnung

Franziskus ist der erste Papst, der den Irak besucht. Vor 2003 soll es in dem Land noch eine Million Christen gegeben haben. Diese Zahl ist im Zuge von Terror und Bürgerkrieg dramatisch zurückgegangen. Heute leben schätzungsweise zwischen 200.000 und 400.000 Christen im Land, meist in Bagdad sowie im Norden.

Am Samstag hatte der Argentinier den schiitischen Großajatollah Ali al-Sistani in Nadschaf getroffen. Beobachter werteten das Treffen mit dem führenden Geistlichen als historischen Brückenschlag zwischen katholischer Kirche und schiitischem Islam.