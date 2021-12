Papst Franziskus zu zweitem Teil seiner Reise in Athen gelandet

Papst Franziskus ist im Rahmen seiner Mittelmeerreise am Vormittag in Athen gelandet. Die Delegation des Papstes war am Morgen von Zypern losgeflogen, wo der Pontifex seit Donnerstag zu Besuch war und am Vorabend eine intensive Rede über die Folgen und Auswüchse der Migrationskrisen gehalten hatte.

Straffes Besuchsprogramm des Papstes

Nach seiner Ankunft am Flughafen fährt Franziskus zunächst in den Präsidentenpalast weiter, um dort zunächst Präsidentin Katerina Sakellaropoulou und dann Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zu treffen. Im Anschluss steht das bei Papstreisen übliche Treffen mit Vertretern der Regierung, Zivilgesellschaft und dem Diplomatischen Korps auf dem Programm.

Am Nachmittag beginnt das dicht getaktete Besuchsprogramm mit einem Besuch Franziskus' beim orthodoxen Erzbischof von Athen und Griechenland, Hieronymos II. Danach will der Papst in der Kathedrale des heiligen Dionysius vor weiteren Kirchenvertretern sprechen. Am Abend hat Franziskus Mitglieder des Jesuitenordens zu einem privaten Treffen in die Apostolische Nuntiatur in Athen geladen.

Der Sonntag: Franziskus auf Lesbos

Wie schon in Zypern werden auch in Griechenland Flüchtlinge ein großes Thema sein. Am Sonntag fliegt Franziskus für einen kurzen Besuch eines Migrantenlagers nach Lesbos.

Der Vatikan und die Flüchtlingskrise

Der Vatikan hatte am Freitag bestätigt, dass als Geste der Solidarität mit Staaten, die die Hauptlast der Aufnahme von Flüchtlingen tragen, mindestens zwölf Asylsuchende von Zypern nach Italien verbracht werden sollen.

Der Vatikan teilte mit, die Gemeinschaft Sant'Egidio mit Sitz in Rom habe in Zusammenarbeit mit den Regierungen Vorbereitungen getroffen, die Asylsuchenden in den kommenden Wochen von der Mittelmeerinsel nach Italien zu bringen. Der Vatikan sprach von lediglich zwölf Menschen, nachdem zuvor das zyprische Innenministerium dem Pontifex und dem Heiligen Stuhl für die Umsiedlung von 50 Asylsuchenden gedankt hatte.

Ob eine ähnliche Aktion auch für die Flüchtlinge in Lesbos geplant ist, ist derzeit nicht bekannt.