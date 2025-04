Papst-Beerdigung am Samstag – So geht es weiter

Wie läuft die Beerdigung des Papstes? Was gibt es für Neuerungen? Wann findet die Papstwahl statt? Fragen, die derzeit viele Menschen weltweit bewegen. Ein Zeitplan:

Tag 0: Tod des Papstes am 21.04.25 (Ostermontag):

Mit dem Tod von Franziskus hat die sogenannte "Sedisvakanz" begonnen, das bedeutet "leerer Stuhl". Derzeit ist der Kämmerer, Kardinal Kevin Farrell, neben dem Dekan des Kardinalskollegiums eine der wichtigsten Figuren.

Der 77 Jahre alte Kämmerer sorgt auch dafür, dass der "Fischerring" - eine der Insignien des Papstes - und sein Bleisiegel zerstört werden, damit sie von niemandem mehr benutzt und somit missbraucht werden können. Eine Autopsie gibt es nicht.

Aufbahrung des Papstes seit 23.04.25:

Die Kardinäle haben in ihrer Versammlung am Dienstag festgelegt, dass der Sarg des Papstes am Mittwoch aus der Privatkapelle von Santa Marta, wo aufgebahrt war, in den Petersdom überführt wird. Dort können die Gläubigen Abschied nehmen. Die Zwischenstation, eine vorherige Überführung in den Apostolischen Palast, wurde gestrichen.

Weitere wichtige Änderung: Im Petersdom wird der tote Papst nicht auf einem Katafalk - einer hohen Bahre - zu sehen sein, sondern in einem einfachen Holzsarg. Eine weitere Neuerung ist, dass der päpstliche Bischofsstab als Herrschaftssymbol nicht mehr neben dem Sarg liegt.

Abend vor der Beerdigungsmesse am 25.04.25:

Am Abend vor der Beerdigungsmesse, die auf dem Petersplatz vor der Basilika stattfindet, wird der Sarg geschlossen.

Beisetzung des Papstes am 26.04.25:

Der Papst wird am Samstag beigesetzt. Die Beisetzung muss zwischen vier und sechs Tage nach dem Tod des Papstes erfolgen.

Franziskus wird gemäß seinem letzten Willen nicht wie seine direkten Vorgänger im Petersdom beigesetzt, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore außerhalb des Vatikans. Laut seinem Testament wünschte sich Franziskus eine Beisetzung in einem "schlichten" Grab.

Dem auf den 29. Juni 2022 datierten, kurz gefassten Testament zufolge soll das einfache Grab "ohne besondere Verzierungen" nur mit seinem Namen versehen sein: "Franciscus". In dem Testament schrieb Franziskus zudem, er habe das Gefühl, dass "der Sonnenuntergang meines irdischen Lebens naht".

Trauerzeit nach Beisetzung:

Mit der Beisetzung des Papstes beginnt das sogenannte "Novendiale", so wird die neuntägige Trauerzeit bezeichnen. Jeden Tag wird in dieser Zeit im Petersdom eine Messe für den verstorbenen Papst gelesen. Die Feiern sind öffentlich und können von allen Gläubigen besucht werden.

Konklave – genauer Zeitpunkt noch unklar

Das Konklave beginnt 15 bis 20 Tage nach Eintritt der Sedisvakanz mit einer Messe im Petersdom. Anschließend ziehen die Kardinäle in die Sixtinische Kapelle. Wahlberechtigt im Konklave sind 135 Kardinäle. Es gibt weitere 117 wegen ihres Alters nicht wahlberechtigte Kardinäle - sie sind über 80 Jahre alt.