Papst Franziskus zeigt sich überraschend auf dem Petersplatz

Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt hat sich Papst Franziskus am Sonntagmittag überraschend auf dem Petersplatz in Rom gezeigt. Am Ende eines großen Gottesdienstes für Kranke und medizinisches Personal wurde er im Rollstuhl zum Altar vor der Fassade des Petersdoms gefahren. Dort grüßte er Tausende Gläubige.

Viel Applaus für den Überraschungsbesuch

Gemeinsam mit Erzbischof Rino Fisichella, der den Gottesdienst gefeiert hatte, erteilte Franziskus den Segen. Danach grüßte er die Anwesenden, dankte ihnen und wünschte "Buona domenica!" - einen schönen Sonntag.

Der Papst wurde während seines Auftritts, der vorher nicht vom Vatikan angekündigt worden war, durch eine Nasenkanüle mit Sauerstoff versorgt.

Seine Stimme klang noch immer schwach und angestrengt, allerdings kräftiger als bei seiner Entlassung aus dem Krankenhaus. Der überraschende Auftritt des 88-Jährigen dauerte nicht einmal zehn Minuten. Die rund 20.000 Menschen, die für die Messe auf den Petersplatz gekommen waren, empfingen Franziskus mit Applaus.

Tröstende Worte für die Kranken

Während des Gottesdienstes hatte Erzbischof Fisichella die Predigt des Papstes verlesen. Darin bezeichnete das Oberhaupt der katholischen Kirche Krankheit als "eine der schwierigsten und härtesten Prüfungen des Lebens, in der wir unmittelbar erfahren, wie zerbrechlich wir sind".

Und weiter: "Auch in diesen Momenten lässt Gott uns nicht allein. Wenn wir uns ihm überlassen, können wir gerade dann, wenn unsere eigenen Kräfte versagen, den Trost seiner Gegenwart erfahren. Er selbst, der Mensch geworden ist, wollte unsere Schwäche in allem teilen."

Gesundheitszustand hat sich gebessert

Unter den Teilnehmern des Gottesdienstes waren auch Ärzte und Pfleger aus der römischen Gemelli-Klinik. Ab dem 14. Februar war er dort unter anderem wegen einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt worden. Erst vor zwei Wochen war der Papst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Aktuell wird er in seiner Wohnung im Gästehaus des Vatikans Santa Marta ärztlich betreut, erhält dort eine medikamentöse Behandlung sowie Physiotherapie für die Atmung und die Motorik.

Die Ärzte hatten ihm nach seiner Entlassung zu zwei Monaten vollständiger Schonung geraten. Die Kontakte des Papstes waren wegen der Infektionsgefahr auf ein Minimum reduziert worden.

Laut Mitteilungen aus dem Vatikan verbessert sich der Gesundheitszustand von Franziskus. In den vergangenen Tagen seien die Entzündungswerte weiter zurückgegangen, hatte Papst-Sprecher Matteo Bruni am Freitag mitgeteilt.