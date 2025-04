Ersehntes Comeback von Papst Franziskus – "Ein schöner Festtag"

Am Montag veröffentlichte der Vatikan erstmals seit der Krankenhausentlassung des Papstes am 23. März wieder einen offiziellen Arbeitstermin. Wie das tägliche Bulletin des Presseamts meldete, empfing Franziskus Kurienkardinal Marcello Semeraro in Audienz. Der Kardinal ist im Vatikan für Selig- und Heiligsprechungen zuständig.

Gemeinsam genehmigten sie Entscheidungen in mehreren laufenden Verfahren – darunter auch eines, das viele besonders interessieren dürfte: Der berühmte spanische Architekt Antoni Gaudí, Schöpfer der weltberühmten Sagrada Família in Barcelona, soll nun offiziell als vorbildlicher Christ anerkannt werden.

Papst nimmt überraschend Bad in der Menge

Bereits am gestrigen Sonntag hatte Franziskus mit einem überraschenden Besuch auf dem Petersplatz für Aufsehen gesorgt. Ohne Vorankündigung ließ sich der Papst im Rollstuhl durch die Menge fahren, schüttelte Hände, verteilte Süßigkeiten an Kinder und wünschte den Anwesenden vom Altar vor dem Petersdom aus einen "schönen Palmsonntag" sowie "eine gute heilige Woche".

Auffällig: Er trug diesmal keine Nasenkanüle mehr, die ihn mit Sauerstoff versorgt – ein deutliches Zeichen, dass sich sein Gesundheitszustand verbessert hat.

Franziskus laut Ärzten nur knapp dem Tod entkommen

Daniele Azzarone, der den Papst mit seinem kleinen Sohn Francesco auf dem Arm erlebte, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Ich habe ihn in einer guten Verfassung angetroffen. Es war ein schöner Festtag und er wollte uns mit seiner Anwesenheit beehren."

Die letzten Wochen waren alles andere als einfach für das Oberhaupt der katholischen Kirche. Mitte Februar war Franziskus mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden – laut seinen Ärzten entkam er nur knapp dem Tod. Nach der Entlassung rieten ihm die Mediziner zu einer mindestens zweimonatigen Erholungspause ohne öffentliche Termine, um einen Rückfall zu vermeiden.

Vatikan gibt noch keine Auskunft zu Osterfeierlichkeiten

Trotzdem ließ es sich der Papst nicht nehmen, am Donnerstag vergangener Woche König Charles III. und Königin Camilla während ihres Staatsbesuchs in Rom persönlich zu treffen. Ein weiteres Zeichen, dass der Pontifex langsam wieder zur alten Form zurückfindet – wenn auch mit Bedacht.

Ob er in der kommenden Woche an den traditionellen Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist aktuell noch offen. Besonders im Fokus steht dabei der Segen "Urbi et Orbi", den der Papst traditionell am Ostersonntag erteilt – und der für viele ein Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts ist. Der Vatikan äußerte sich bislang nicht zu einer möglichen Teilnahme.