Papst Franziskus weiter in kritischem Zustand: "Betet für mich"

Papst Franziskus hat aus dem Krankenhaus heraus an die katholischen Gläubigen weltweit appelliert, für ihn zu beten. Im Sonntagsgebet des Kirchenoberhaupts, das wegen seiner Lungenentzündung dieses Mal nur schriftlich verbreitet wurde, bedankte sich der 88-Jährige für all die Unterstützung, die er erhalten habe. Insbesondere dankte er seinen Ärzten im Gemelli-Krankenhaus in Rom, wo er seit zehn Tagen behandelt wird.

Papst: "Danke für die Gebete"

"In diesen Tagen habe ich viele Botschaften der Zuneigung erhalten. Besonders berührt haben mich die Briefe und Zeichnungen von Kindern", heißt es in dem Sonntagsgebet des Papstes. Kinder von der pädiatrischen Onkologie des Gemelli-Krankenhauses hatten demnach für Franziskus Bilder gemalt. "Danke für diese Nähe und für die Gebete des Trostes, die ich aus der ganzen Welt erhalten habe!"

Seinen Text beendete er mit der Bitte, für ihn zu beten: "Ich vertraue alle der Fürsprache Marias an und bitte Sie, für mich zu beten." Weltweit gibt es 1,4 Milliarden Katholiken.