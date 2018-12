Papst Franziskus: Weihnachtsbotschaft und Weihnachtssegen

Angesichts einer wachsenden Fremdenfeindlichkeit in vielen Ländern der Welt warb der Papst für mehr Offenheit zwischen den Menschen. Er betonte, dass Verschiedenheit niemandem schade und auch keine Gefahr bedeute, sondern dass sie ein Reichtum sei: "Es ist wie bei einem Künstler, der ein Mosaik gestalten will: Es ist besser Steine in vielen Farben zu haben als nur wenige davon", so Franziskus, der in seiner Weihnachtsbotschaft auch konkrete Beispiele nannte.