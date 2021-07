Papst Franziskus wegen Darm-OP im Krankenhaus

Papst Franziskus müsse wegen einer Verengung des Dickdarms operiert werden, teilte ein Sprecher des Vatikans heute mit. Der 84-Jährige sei deshalb in die Poliklinik Agostino Gemelli in Rom gebracht worden. Die Operation soll heute noch stattfinden – es handele sich dabei um einen geplanten, nicht-invasiven Eingriff.

Darmkrankheit kann Schmerzen und Fieber verursachen

Franziskus hat nach Vatikan-Angaben eine Darmkrankheit. Durch diese bilden sich Ausstülpungen in der Darmwand, die sich entzünden können. Ärzte sprechen in diesem Fall von einer Divertikulitis. Sie bereitet den Patienten mitunter Schmerzen oder kann Fieber verursachen. Es ist eine Krankheit, die häufig bei älteren Menschen auftritt.

Vatikan will weitere Informationen publizieren

Der Vatikan gab an, nach der Behandlung weitere Informationen zu veröffentlichen. Das Krankenhaus, in dem der Pontifex operiert wird, gehört zur medizinischen und chirurgischen Fakultät der Katholischen Universität vom Heiligen Herzen in Rom. Wie das Medienportal "Vatican News" berichtete, wurden dort schon in der Vergangenheit wiederholt Päpste behandelt.

Eingriff zu Beginn der "Papstferien"

Die OP sei bewusst auf den Beginn der Papstferien gelegt worden. In dieser Zeit hat Franziskus kaum Termine, so finden beispielsweise bis zum 4. August die wöchentlichen Generalaudienzen am Mittwoch nicht statt. Lediglich das Angelusgebet will Franziskus weiterhin abhalten. Auch heute hat der Papst - nur wenige Stunden vor seinem Eingriff - in seiner traditionellen Mittagsansprache fröhlich die Gläubigen auf dem Petersplatz gegrüßt und dabei für September zwei Reisen nach Ungarn und in die Slowakei angekündigt.