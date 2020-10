Papst Franziskus veröffentlicht neue Enzyklika

Papst Franziskus veröffentlicht heute seine dritte Enzyklika "Fratelli tutti". Angesichts der Corona-Pandemie gehen viele Beobachter davon aus, dass sich der Papst zu den Auswirkungen äußern wird und seine Vorstellungen für die Zeit danach beschreibt. Dabei richte er sich nicht nur an alle Katholiken. Am Samstag war Franziskus nach Umbrien gereist, in die Geburtsstadt seines Namensgebers Franz von Assisi.

Papst unterschreibt Enzyklika am Grab des Heiligen Franziskus

Am Samstag feierte der Papst zunächst eine Messe am Grab des Heiligen, im ganz kleinen Kreis, wegen Corona. Am heutigen Gedenktag des Franz von Assisi, soll die neue Enzyklika dann veröffentlicht werden.

Genau in Assisi, wo der Heilige mit Respekt für die Umwelt ein Leben in Armut und in Frieden führte und damit immer mehr Mitmenschen begeisterte, unterschrieb Papst Franziskus die neue Enzyklika. Am Grab des Heiligen. Unter dem Titel "Fratelli tutti" – ein Originalzitat des Heiligen Franziskus.

"Fratelli tutti" – alle Brüder, auch der Titel dieses päpstlichen Lehrschreibens stammt von Franz von Assisi und hat noch vor der Veröffentlichung für Irritationen gesorgt: Und was ist mit den Schwestern? Das italienische "Fratelli" lässt sich im Deutschen auch mit "Geschwister" übersetzen und so ist es wohl auch gemeint in der Enzyklika.

💡 Was ist eine Enzyklika?

Enzykliken gelten als die wichtigsten Lehrschreiben von Päpsten, ihre Bedeutung reicht oft über das Pontifikat des jeweiligen Papstes hinaus. In Enzykliken nehmen Päpste zu grundlegenden theologischen und gesellschaftlichen Fragen in verbindlicher Weise Stellung. Allerdings gelten die Dokumente nicht als "unfehlbar". Päpstliche Enzykliken werden mit dem so genannten Incipit zitiert, den ersten zwei oder drei Anfangsworten des ersten Satzes. (Erklärt von Martin Jarde, BR24)

Sie soll, so vermutet man, das Brüderliche, das Verbindende herausheben. Für die Franziskaner eine entscheidende Richtschnur, so Enzo Fortunato, der Sprecher des Konvents von Assisi. "Franziskus sagt zu seinen Brüdern: Seid wie Mütter! Wie eine Mutter für ihr Kind sorgt und es ernährt, so muss jeder Bruder für den anderen sorgen und ihn ernähren."

Papst Franziskus: Corona legt die vielen Krisen auf der Welt offen

In den vergangenen Wochen hat der Papst immer wieder darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie die langjährigen Krisen der Welt offenlege. Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Umweltzerstörung – vieles sei krank gewesen.

"Diese Ungerechtigkeiten sind weder natürlich noch unvermeidlich. Sie sind das Werk des Menschen, entspringen einem Wachstumsmodell, das keine Werte mehr kennt." Papst Franziskus

Bei der Generalaudienz am vergangenen Mittwoch im Vatikan appellierte das Kirchenoberhaupt an die Gläubigen, eine neue und bessere Welt zu schaffen: "Um die Pandemie hinter uns zu lassen, müssen wir nicht nur ein Heilmittel gegen das Coronavirus finden, sondern auch gegen die menschlichen sozioökonomischen Viren."