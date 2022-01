Papst und bayerische Geistliche rufen zu Dialog und Frieden auf

Zum katholischen Weltfriedenstag am 1. Januar hat Papst Franziskus eindringlich zu mehr Friedensbemühungen weltweit aufgerufen. Er habe heute erst wieder Fernsehbilder gesehen von Krieg, vertriebenen Menschen und Elend - all das passiere aktuell in der Welt. "Wir wollen Frieden!", so das Kirchenoberhaupt am Samstag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz.

Frieden entsteht durch Dialog

Gleichzeitig zitierte er aus seiner diesjährige Botschaft zum Weltfriedenstag. Darin betont er, "dass Frieden geschaffen wird durch den Dialog zwischen Generationen, Bildung und Arbeit". Ohne diese drei Elemente gebe kein Fundament für ein friedvolles Zusammenleben.

Bayerische Geistlichen mahnen zu mehr Miteinander

Auch in Bayern haben leitende Geistliche in ihren Predigten und Botschaften zum neuen Jahr den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschworen. Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sprach sich für einen respektvollen Umgang miteinander in der Impfdiskussion aus. Nicht geimpfte Menschen fühlten sich oft "persönlich ausgegrenzt".

Gleichzeitig gebe es "wirklich gute Gründe" für die aktuellen Corona-Beschränkungen, nachdem die neue, noch aggressivere Virusvariante in den Nachbarländern die Infektionszahlen in die Höhe schnellen lasse, erläuterte der Bischof. Im Umgang mit Impfgegnern müsse unterschieden werden. So gebe es Menschen, "die in ihren Internetblasen komplett Verschwörungstheorien auf den Leim gehen" und für rationale Diskussionen nicht mehr empfänglich seien.

Bedford-Strohm ruft zu Dialog auf

Zugleich gebe es Menschen, so Bedford-Strohm, die eine "große innere Abwehr gegenüber diesem Eingriff in ihren Körper haben", oder aufgrund "persönlicher Erfahrungen oder einseitiger Information schlicht Angst vor einer Impfung haben". Mit ihnen gelte es, in ein von Respekt geprägtes Gespräch zu kommen.

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, rief zu mehr Verantwortungsgefühl für die Erde mit Blick auf den Klimawandel auf. Im Münchner Liebfrauendom sagte er, die Menschen sollten sich bewusst machen, wie kostbar das Leben sei, "nicht nur ein Geschenk für uns, sondern auch für die kommenden Generationen."

Der Augsburger katholische Bischof Bertram Meier ging auf die "Fortschrittskoalition" der neuen Bundesregierung ein und forderte von ihr auch Einsatz für "moralischen Fortschritt".

Kirche brauche "geistliche Erneuerung"

Die Kirche wiederum braucht laut Meier "mehr denn je eine geistliche Erneuerung". Wer nur auf neue Strukturen setze, wer Beratungsfirmen als Quasi-Heilsbringern blind vertraue und wer das kirchliche Leben bis in die Sprache hinein ökonomisch beschreibe, der greife zu kurz, sagte der Bischof. "Gehen wir in eine Schule der Spiritualität", empfahl er.

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick forderte die Kirche zum Jahreswechsel auf, sich weniger mit sich selbst zu beschäftigen und sich auf ihren Auftrag der Verkündigung zu besinnen. Auch mehr Ökumene und interreligiöser Dialog seien dazu notwendig. Die Kirche müsse "raus aus der Blase der Selbstbespiegelung und der Sorgen um sich selbst, ihr Ansehen und ihre Güter hin zum Schatz der Kirche, den sie hüten und vermitteln muss."