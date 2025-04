Die Trauerfeier und Beerdigung von Papst Franziskus im Rückblick

15.05 Uhr: Papst Franziskus in Rom beigesetzt

Papst Franziskus ist in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom begraben worden. Nach der großen Trauerfeier auf dem Petersplatz wurde der Pontifex außerhalb des Vatikans unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Auf seinem schlichten Grab steht nur sein lateinischer Name: Franciscus. Mehr nicht. Zuvor hatte es auf dem Petersplatz mit Staatsgästen aus aller Welt und einer Viertelmillion weiteren Teilnehmern eine bewegende Trauerfeier gegeben.

13.37 Uhr: Bayern gedenkt Papst Franziskus mit zahlreichen Gottesdiensten

In vielen bayerischen Städten wird mit Gedenkgottesdiensten an Papst Franziskus erinnert. Am Sonntag feiert Kardinal Reinhard Marx um 17 Uhr ein zentrales Pontifikalamt im Münchner Liebfrauendom.

Weitere zentrale Gottesdienste folgen: In Regensburg am 30. April (19 Uhr) mit den Domspatzen, in Nürnberg am 2. Mai (17 Uhr) in der Frauenkirche, sowie in Augsburg am 8. Mai (19 Uhr) im Dom mit Bischof Bertram Meier. Am Tag der Beisetzung, Samstag (26. April), läuten in Bayern um 12 Uhr vielerorts für 15 Minuten die Glocken. Zudem liegen in zahlreichen Kirchen Kondolenzbücher aus.

13.22 Uhr: 150.000 Menschen am Straßenrand - 400.000 insgesamt

Den Trauerzug von Papst Franziskus durch Rom haben nach Schätzung des Vatikans rund 150.000 Menschen am Straßenrand verfolgt. Der Konvoi mit dem offenen Wagen, auf dem die Menschen den Sarg sehen konnten, sowie etlichen Begleitfahrzeugen und Polizeimotorrädern fuhr an einigen ikonischen Plätzen in Rom vorbei. Darunter waren das antike Forum Romanum und das wohl bekannteste Bauwerk der Ewigen Stadt, das Kolosseum.

Bei der Trauerfeier waren nach Schätzungen rund 250.000 Menschen dabei, sei es auf dem Petersplatz selbst als auch in den umliegenden Straßen. Insgesamt zählten die Behörden damit rund 400.000 Menschen, wie Italiens Innenminister Matteo Piantedosi Medienberichten zufolge bestätigte.

Im Video: Franziskus letzter Weg – Trauerzug durch Rom