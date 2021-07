Papst spricht erstmals nach OP von Krankenhausbalkon

Beifall brandete auf, als der Papst kurz vor 12 Uhr bei strahlendem Sonnenschein auf den Balkon seines Krankenhauszimmer in der römischen Gemelli-Klinik trat. Mehrere hundert Gläubige, darunter zahlreiche Krankenhausbeschäftigte, hatten sich für den ersten Auftritt des Papstes nach seiner Operation vor der Klinik versammelt.

Appell für gutes Gesundheitssystem für alle

Wie üblich in weißer Papst-Soutane sprach Franziskus den Angelus im Stehen. Er lächelte freundlich und grüßte – offensichtlich schon wieder bei guter Gesundheit – immer wieder winkend in die Menge auf dem Vorplatz der Klinik.

Franziskus bedankte sich für die Gebete der Menschen und die guten Wünsche, die ihn in den vergangenen Tagen aus der ganz Welt erreicht hätten. Seine Rückkehr in die Öffentlichkeit verband der Papst auch mit einem Appell: Er selbst habe in diesen Tagen erfahren, wie bedeutend eine gute Gesundheitsversorgung sei.

"Ein kostenloser Gesundheitsservice, der eine gute Versorgung garantiert, die allen zugänglich ist. Dieses wertvolle Gut dürfen wir nicht verlieren, es muss erhalten bleiben." Papst Franziskus

Papst dankt allen Beschäftigten im Gesundheitsbereich

Der Papst sprach allen Beschäftigten im Gesundheitsbereich seinen Dank für ihre Arbeit aus. Franziskus war vor einer Woche wegen einer Darm-Verengung operiert worden. Nach Angaben von Vatikansprecher Bruni erholt sich das Oberhaupt der katholischen Kirche gut und hat im Krankenhaus bereits vor einigen Tagen begonnen, seine Arbeit wieder aufzunehmen.

Wann der 84 Jahre Franziskus aber aus der Gemelli-Klinik entlassen wird und in den Vatikan zurückkehren kann, ist noch unklar.