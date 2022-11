Missmanagement? Papst setzt Caritas Internationalis-Leitung ab

Nach einer internen Prüfung von Caritas Internationalis hat Papst Franziskus überraschend am Dienstag die gesamte Leitungsebene des in Rom ansässigen Dachverbands des katholischen Hilfswerks entmachtet. Per Dekret ernannte der Papst Pier Francesco Pinelli zum außerordentlichen Kommissar der Dachorganisation mit ihren rund 160 Mitgliedsorganisationen weltweit, wie das vatikanische Presseamt mitteilte. Unterstützt wird Pinelli durch Maria Amparo Alonso Escobar, eine langjährige Caritas-Internationalis-Mitarbeiterin, sowie durch den portugiesischen Jesuiten Manuel Morujao.

Interne Untersuchung: Verdacht auf "Management-Mängel"

Wie das Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung mitteilte, gab es vor der Entscheidung des Papstes eine "Überprüfung der Tätigkeit durch ein unabhängiges Gremium". Dabei wurde die Arbeit des Generalsekretariats auf "Übereinstimmung mit den katholischen Werten der Menschenwürde und der Achtung vor jedem Menschen" überprüft. "Es wurden echte Mängel im Management und in den Verfahren festgestellt, die den Teamgeist und die Moral der Mitarbeiter ernsthaft beeinträchtigen", heißt es aus der päpstlichen Entwicklungsbehörde. Zugleich wurde klargestellt, dass kein Verdacht auf finanzielle Misswirtschaft oder sexuelles Fehlverhalten im Raum stehe.

Von Präsident bis Exekutivrat: ganze Führungsebene abberufen

Präsident, Vizepräsident, Generalsekretär und die Mitglieder des Exekutivrates von Caritas Internationalis – sie alle scheiden auf Beschluss des Papstes aus dem Amt. Einer derjenigen, der damit seiner Leitungsaufgaben bei Caritas Internationalis enthoben ist, ist der philippinische Kurienkardinal Luis Antonio Tagle (65). Seit 2015 war er Präsident des kirchlichen Hilfswerks. Nun darf er dem außerordentlichen Kommissar Pier Francesco Pinelli nur noch beratend zur Seite stehen.

Außerordentlicher Kommissar soll "Funktionalität und Effektivität" verbessern

Das Team, das nun an die Spitze von Caritas Internationalis berufen worden ist, soll die Statuten und Regeln des kirchlichen Hilfswerks überarbeiten, "um deren Funktionalität und Effektivität zu verbessern und die Organisation bei der Vorbereitung der nächsten Generalversammlung zu unterstützen", so das vatikanische Presseamt. Im Rahmen der Generalversammlung soll dann auch eine neue Leitung gewählt werden.

Deutsche Caritas kommentiert die Vorgänge in Rom nicht

Caritas Internationalis ist der 1951 gegründete Zusammenschluss nationaler Caritas-Organisationen in aller Welt. Die Mitglieder von Caritas Internationalis arbeiten in 162 Ländern weltweit. Auch die Caritas in Deutschland ist Mitglied in der in Rom ansässigen Dachorganisation. Auf Anfrage des BR wollte weder der Deutsche Caritasverband noch das in Freiburg im Breisgau ansässige deutsche Hilfswerk Caritas International, das seinerseits Mitglied im Deutschen Caritasverband ist, Stellung zu den Vorgängen in der Führungsetage der Dachorganisation Caritas Internationalis beziehen.

Mit Material von KNA und dpa