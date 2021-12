Papst ruft Jugendliche zum Kampf für ihre Träume auf

Papst Franziskus hat zum Abschluss seines Griechenlandbesuchs Jugendliche aufgerufen, ihren Träumen zu folgen und sich nicht von den Versuchungen der Konsumgesellschaft beirren zu lassen. Beim Besuch einer katholischen Schule in Athen warnte der Papst vor einem Konsumismus, der falsche Bedürfnisse wecke, Wohlbefinden verspreche und Vergnügen um jeden Preis propagiere. "Das ist alles wie Feuerwerk. Es flammt einen Augenblick auf, aber dann wird es zu Rauch in der Luft", sagte er.

Keine Angst vor Zweifeln

Franziskus hat Jugendliche immer wieder aufgerufen, auch in Zweifeln an ihrem Glauben festzuhalten und keine materialistischen Ziele zu verfolgen. Auch sollten sie keine Angst vor Zweifeln haben, diese seien vielmehr "Vitamine des Glaubens". In Griechenland verglich er diese mit den Sirenengesängen aus Homers "Odyssee". Diese Fabelwesen hätten Seeleute so verzückt, dass sie Schiffbruch erlitten.

Junger Syrer schildert Papst Franziskus seine Flucht

Unter den Schülern war auch ein 18-jähriger syrischer Flüchtling, der dem Papst schilderte, wie seine Familie 2014 aus Aleppo geflohen war und nach gefahrvollen Wegen in Griechenland Zuflucht fand. Am Ende hätten sie ohne Nahrung und Wasser auf einem Felsen auf die griechische Küstenwache gewartet, berichtete Abud Gabro. Franziskus nannte die Geschichte des jungen Mannes eine moderne Odyssee.

Besuch auf Lesbos

Bei seinem zweiten Besuch in einem Flüchtlingslager auf Lesbos am Sonntag nahm sich Franziskus viel Zeit für einen Spaziergang entlang der Container. Immer wieder fordert er, den Menschen, die fliehen und ein würdiges Leben suchen, ins Gesicht zu blicken. Während Corona-Impfungen auf Weltebene vorangebracht würden und sich im Kampf gegen Klimaveränderungen etwas zu bewegen scheine, "sieht alles im Bereich der Migrationen nach einem schrecklichen Stillstand aus", kritisierte der Papst.

Die ständige Abwälzung von Verantwortung müsse aufhören, und die Migrationsfrage nicht immer an andere delegiert werden, kritisierte der Papst. Das Mittelmeer sei "zu einem kalten Friedhof ohne Grabsteine" geworden. "Lasst uns diesen Schiffbruch der Zivilisation stoppen!", forderte er bitter.

Mutigere Schritte in der Ökumene

Mit seiner Bitte um Vergebung für katholische Sünden an orthodoxen Glaubensgeschwistern warb der Papst auch um mutigere Schritte in der Ökumene. Im Namen der katholischen Kirche bat er vor allem in Athen bei Erzbischof Hieronymos II. um Vergebung für Fehler und Vergehen. Er bedauere Handlungen und Entscheidungen, die wenig oder nichts mit Jesus und dem Evangelium zu tun gehabt hätten, sondern eher von Profit- und Machtstreben geprägt gewesen seien. "Das Unkraut des Misstrauens hat unsere Distanz vergrößert ", so der Papst.