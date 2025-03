Papst Franziskus kann Krankenhaus am Sonntag verlassen

Papst Franziskus kehrt am Sonntag nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik in den Vatikan zurück. Das kündigten die behandelnden Ärzte am Samstagabend in einer Pressekonferenz an. Der Leiter des Teams, Professor Sergio Alfieri, erklärte, der Papst sei so weit wiederhergestellt, dass er wieder in seiner Wohnung im Gästehaus Santa Marta im Vatikan leben könne.

Laut Alfieri muss der 88-Jährige nun eine zweimonatige Phase der Rekonvaleszenz einhalten. Der Papst dürfe erst danach wieder seinen gewohnten Arbeitsrhythmus aufnehmen.

Papst Franziskus wegen beidseitiger Lungenentzündung in Klinik

Zuvor hatte der Vatikan mitgeteilt, dass sich Papst Franziskus am Sonntag erstmals seit über einem Monat wieder öffentlich zeigen will. Demnach wird er von der Gemelli-Klinik in Rom aus den Segen erteilen.

Franziskus war am 14. Februar wegen einer Bronchitis, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte, in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert worden. Der 88-Jährige erlitt mehrere schwere Atemkrisen und musste beatmet werden, zwischenzeitig schwebte er nach Angaben seiner Ärzte in Lebensgefahr. In der Folge besserte sich sein Gesundheitszustand wieder.

