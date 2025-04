Franziskus - Chronologie eines Papstes vom "Ende der Welt"

Der Name eines Papstes ist Programm. So konnte man bereits erahnen, als Jorge Mario Bergoglio 2013 zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde, dass dieses Pontifikat ganz anders aussehen würde, als das von Benedikt XVI., seines Vorgängers aus Bayern.

Papst Franziskus nahm besonders die Menschen in den Blick – diejenigen, die am Rande der Gesellschaft, des öffentlichen Interesses und auch der Kirche stehen. Der Name Franziskus – in Anlehnung an den "Heiligen der Armen" – ist ein Novum in der Kirchengeschichte. Die Chronologie einer außergewöhnlichen Kirchen-Karriere.