Papst Franziskus in Ungarn: Seelsorger und Vermittler

"Der Papst hat viele Einladungen bekommen, auch eine nach Kiew. Er zog Budapest vor. Die Regierung in Ungarn kann sich also freuen. Seit Monaten betrachtet sie den Papst als ihren Verbündeten bei ihrer Haltung zur russischen Aggression gegen die Ukraine", kritisiert die polnische Zeitung "Rzeczpospolita". Seit Freitag ist Franziskus vor Ort. Was will er erreichen?

Bei einem Treffen mit dem nationalkonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban forderte er eine vernünftige Balance zwischen nationalen Identitäten und europäischer Einigung. Die EU dürfe nicht zu einer "abstrakten Überstaatlichkeit" führen, die das Leben der Völker vergisst. Zugleich wandte sich Franziskus gegen Populisten, die Europa "in Geiselhaft" nähmen. Auch Orban gilt als Populist und wurde gar als "Statthalter" des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet. Die EU wirft Orban gravierende Rechtsverstöße vor, etwa die Einschränkung der Pressefreiheit.

Papst denkt an "leidgeprüfte Ukraine"

Mit Blick auf die friedensstiftende Gründungsidee Europas zeigte sich der Papst enttäuscht. "Ich frage mich, wenn ich an die leidgeprüfte Ukraine denke, wo die kreativen Anstrengungen für den Frieden bleiben." Man habe den Eindruck, "dem traurigen Untergang des gemeinsamen Traums vom Frieden beizuwohnen, während die Einzelkämpfer des Krieges Raum gewinnen", so Franziskus.

Die katholische Kirche in Ungarn gilt wie auch in anderen osteuropäischen Ländern als konservativ. Zwar dürfe sich die Kirche nicht leichtfertig anpassen, führte der Papst aus. Bischöfe, Priester und Ordensleute sollten sich aber auch nicht verschließen und keine "Kampfhaltung" einnehmen.

Am Samstag und Sonntag liegt der Schwerpunkt des Programms auf Begegnungen mit sozialem Hintergrund, etwa mit Geflüchteten, Kindern und Jugendlichen. So besuchte der Papst ein katholisches Heim für behinderte Kinder. Am Samstagmorgen fuhr das Kirchenoberhaupt in das Batthyany-Strattmann-Blindeninstitut, in dem rund 70 Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen betreut werden.

Das etwas abseits vom Stadtzentrum gelegene Areal im Stadtteil Buda umfasst mehrere Gebäude mit Wohn- und Gemeinschaftsräumen, Kindergarten, Schule, Werkstatt- und Therapieräumen sowie eine Kapelle. Gründerin war die Ordensfrau und ausgebildete Sonderpädagogin Anna Feher (1947-2021). Sie engagierte sich ab Ende der 70er Jahre zunächst in der Seelsorge für Sehbehinderte in Budapest. Heute wird das Institut von der katholischen Organisation Koszisz betrieben, Teil des Kolpingwerks Ungarn.

Als Geschenk übergab Papst Franziskus der Einrichtung eine Figur der "Maria Knotenlöserin". Das Motiv des deutschen Malers Johann Georg Melchior Schmidtner ist eines der Lieblingsbilder des Papstes. Das Original hängt in der Augsburger Kirche Sankt Peter am Perlach.

Treffen mit Bedürftigen

Zudem gab es in Budapest eine weitere Begegnung: Neben Vertretern von Caritas, Maltesern und Ordensgemeinschaften waren unter den rund 600 Teilnehmern auch eine Familie aus der Ukraine, Geflüchtete aus anderen Ländern und Bedürftige aus Ungarn.

Franziskus rief zur Barmherzigkeit auf, "gegenüber allen, besonders gegenüber denen, die von Armut, Krankheit und Schmerz gezeichnet sind". Es brauche eine Kirche, die die Sprache der Nächstenliebe fließend spreche, so der Papst. "Eine Universalsprache, die alle hören und verstehen, auch diejenigen, die am weitesten entfernt sind, auch diejenigen, die nicht glauben." Franziskus rief die Ungarn auf, die Nächstenliebe in die Kirche und in ihr Land zu tragen.

Mit Informationen von KNA und dpa