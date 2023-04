Papst Franziskus in Ungarn: Öffnen wir die Türen

Am dritten Tag seines Besuches in Ungarn hat Papst Franziskus eine große Messe gefeiert. Seit Freitag ist er in dem Land, das direkt an die Ukraine grenzt. Für den 86-Jährigen war es die erste Reise nach einem Krankenhausaufenthalt kurz vor Ostern.

Rund 30.000 Menschen waren bei strahlendem Sonnenschein auf den Kossuth-Platz vor dem Parlament gekommen, weitere 20.000 in den umliegenden Straßen. In seiner Predigt rief Papst Franziskus zu mehr Offenheit auf.

Er machte deutlich, wie weh es im tue, verschlossene Türen zu sehen: gegenüber den Fremden, den Anderen , den Migranten, den Armen.

Beten für "das gepeinigte ukrainische Volk"

"Öffnen wir die Türen", rief er den Gläubigen zu, unter ihnen auch Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche. Franziskus hat seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine erstmals ein Land besucht, das direkt an das Kriegsgebiet grenzt.

In Budapest rief er zum Frieden in der Ukraine auf. So bat er beim anschließenden Mittagsgebet, dem Regina Caeli, um den Schutz der Muttergottes für Ungarn und den gesamten europäischen Kontinent. Dabei betete er um Frieden, besonders für die am meisten leidenden Menschen - das "gepeinigte ukrainische Nachbarvolk und das russische Volk".

Wer Jesus folgen wolle, müsse "die Türen, die wir gegenüber jenen schließen, die fremd oder anders sind als wir, Migranten oder Arme", meiden. Damit widersprach der 86-jährige Papst dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der die Einwanderung von Migranten ablehnt und deswegen Zäune an der Grenze zu Serbien errichten ließ. Zudem sucht er immer wieder die Nähe zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Orbán nahm an der Messe teil. Er sieht sich selbst als Beschützer der christlichen Werte.

Bei Flüchtlingen aus der Ukraine zeigt sich Ungarn zwar flexibler. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs haben mehr als zwei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer die ungarischen Grenzen passiert. Die allermeisten davon reisten jedoch in andere Länder weiter. Nur etwa 35.000 Ukraine-Flüchtlinge beantragten innerhalb Ungarns den für sie in der EU geltenden "vorübergehenden Schutz". Aktivisten bemängeln eine unzureichende Unterstützung der Geflüchteten in Ungarn.

Die meisten Termine im Rollstuhl

Franziskus hatte bereits zum Auftakt seiner dreitägigen Reise für ein starkes, geeintes Europa geworben, im Beisein von Regierungschef Orbán. Am Samstag traf er in der Elisabethkirche mit Flüchtlingen und Armen zusammen, am Abend wurde er von jungen Menschen begeistert im Sportstadion empfangen.

Zum Artikel: "Papst Franziskus trifft Kriegsflüchtlinge in Budapest"

Im Laufe des Sonntags sollte Franziskus noch mit Vertretern aus Kultur und Wissenschaft zusammenkommen und am Abend zurück nach Rom fliegen.

Für den 86-jährigen Argentinier war es die erste Reise nach seinem Krankenhausaufenthalt kurz vor Ostern. Wegen Kniebeschwerden absolvierte er die meisten Termine im Rollstuhl, aber offensichtlich ohne große Mühen.