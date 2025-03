Papst Franziskus in Rom den dritten Tag in stabilem Zustand

Der Zustand von Papst Franziskus ist den dritten Tag in Folge stabil geblieben. Auch am Donnerstag habe er keine Anzeichen von Atemnot gezeigt, teilte der Vatikan am Abend mit. Die Blutwerte seien stabil und der 88-Jährige sei fieberfrei. Dennoch bleiben die behandelnden Ärzte bei der Prognose weiterhin zurückhaltend.

Noch keine Entwarnung

Seit drei Wochen wird das Kirchenoberhaupt wegen einer komplexen Atemwegsinfektion mit beidseitiger Lungenentzündung im Privattrakt der römischen Gemelli-Klinik behandelt. Mehrfach kam es seitdem zu Episoden akuter Atemnot.

Weil der Zustand des Papstes sich stabilisiert hat, wird es voraussichtlich erst am Samstag das nächste Update zum Gesundheitszustand des Papstes geben. Trotzdem sind die Ärzte weiterhin vorsichtig mit einer Prognose – es gibt also noch keine Entwarnung für Papst Franziskus.

Zweitältester Papst der Kirchengeschichte

Franziskus ist seit März 2013 Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. Mit seinen 88 Jahren ist er der zweitälteste Papst der Geschichte. Der Argentinier, dem als junger Mann ein Teil seiner Lunge entfernt werden musste, ist schon seit längerem gesundheitlich angeschlagen. Sein derzeitiger Klinikaufenthalt ist der vierte innerhalb von weniger als vier Jahren und inzwischen der längste seit seiner Wahl zum Papst im Jahr 2013.

