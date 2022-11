Papst in Bahrain - keine Scheu vor unbequemen Botschaften

Das Knie schmerzt. Weil die gesundheitlichen Beschwerden wieder größer geworden sind, ließ sich Franziskus in Bahrain erneut in einem Rollstuhl auf das Podium schieben. Dort zeigte der Papst keine Angst vor unbequemen Botschaften. Beim im Golfstaat heiklen Thema Bürgerrechte legte er in seiner Ansprache beim "Bahrain-Forum für Dialog" den Finger in die Wunde. Es sei notwendig, sagte der Papst, "sich dafür einzusetzen, dass in unseren Gesellschaften die Auffassung des vollwertigen Bürgerrechts respektiert wird". Ein Plädoyer für gleiche Rechte für alle – in einem Land, in dem dies nicht gewährleistet ist.

In Bahrain, kritisieren Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, würden die Schiiten, die Bevölkerungsmehrheit sind, von der sunnitischen Führungsschicht diskriminiert. Die vom Papst angemahnten vollen Bürgerrechte haben die Schiiten nicht, beispielsweise beim Zugang zur öffentlichen Verwaltung oder zum Militär. Einige ihrer politischen Führer sitzen im Gefängnis.

Franziskus kritisiert vorsichtig Todesstrafe

Die Befürchtung örtlicher Oppositioneller vor dem Besuch hatte gelautet: Die Papst-Präsenz könne vom Königshaus genutzt werden, um sich moralisch reinzuwaschen. Franziskus versucht dem in seinen ersten Auftritten in Bahrain entgegenzutreten. Auch beim Thema Todesstrafe. Während seines Antrittsbesuchs beim König betonte Franziskus das grundlegende Menschenrecht: "Ich denke insbesondere an das Recht auf Leben, an die Notwendigkeit, es immer zu garantieren". Dies gelte auch im Hinblick auf diejenigen, "die bestraft werden und deren Leben nicht beseitigt werden kann".

Auch in Bahrain, das in vielen Bereichen deutlich liberaler ist als viele seiner Nachbarstaaten in der Golfregion, gilt nach wie vor die Todesstrafe. In den vergangenen fünf Jahren ist sie mindestens fünfmal vollstreckt worden.

Russland kämpft für "ein kindisches Szenario"

Das heute vom Königshaus organisierte "Bahrain-Forum für Dialog" soll einen Austausch ermöglichen zwischen Religionsvertretern und Regierungsrepräsentanten vor allem aus Asien und Afrika, aber auch aus anderen Teilen der Welt. Für den sunnitischen Islam nahm mit dem Großimam von Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, einer der ranghöchsten Vertreter teil. Auch Repräsentanten des Judentums und beispielsweise der russisch-orthodoxen Kirche waren dabei. Zum Krieg gegen die Ukraine wählte Papst Franziskus in seiner Ansprache scharfe Worte. Ohne Russlands Präsidenten Putin beim Namen zu nennen, sprach Franziskus von "einigen wenigen Mächtigen", die in einem "kindischen Szenario" für "Partikularinteressen" kämpften, um "Einflusszonen neu abzustecken".

Kritik an Katar?

An das benachbarte Katar und die Diskussionen um die Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien für die bald beginnende Fußball-Weltmeisterschaft dachten viele, als Franziskus humane Arbeitsbedingungen anmahnte – immer und überall. Die Kritik des Papstes: "Der unantastbare und unverletzliche Zweck der Arbeit wird auf ein Mittel zum Geldmachen reduziert." Deshalb, so Franziskus, müssten "überall geregelte und menschenwürdige Arbeitsbedingungen gewährleistet sein“.

Der Papst ist noch bis Sonntag in Bahrain. Morgen ist unter anderem eine Messe im Nationalstadion geplant. Zu ihr werden über 20.000 Katholikinnen und Katholiken erwartet. Die katholische Gemeinde in Bahrain besteht vor allem aus Arbeitsmigrantinnen und -migranten, unter anderen aus Indien und von den Philippinen.