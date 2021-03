Papst Franziskus gewährt Hamburger Erzbischof Heße Auszeit

Nach seinem Rücktrittsgesuch hat Papst Franziskus dem Hamburger Erzbischof Stefan Heße (54) zunächst eine Auszeit gewährt. Das teilte das Erzbistum Hamburg auf seiner Internetseite mit. Der Papst habe Heße auf seinen angebotenen Amtsverzicht eine erste Antwort gegeben. Während Heßes Abwesenheit soll nach Willen von Papst Franziskus Generalvikar Thim die ordnungsgemäße Verwaltung der Erzdiözese sicherstellen.

Nach Missbrauchsgutachten: Heße bietet Papst Rücktritt an

Heße, ehemaliger Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln, hatte nach der Vorstellung des Kölner Missbrauchsgutachtens am 18. März dem Papst seinen sofortigen Rücktritt angeboten; darüber hat der Vatikan nun zu entscheiden.

Unklar war zunächst, was unter "Auszeit" genau zu verstehen ist und wie lange sie dauern wird. Ein Sprecher des Erzbistums Hamburg sagte auf Nachfrage, er verstehe die Mitteilung so, dass noch keine Entscheidung gefallen sei.

Vorwurf: Fälle von Missbrauch nicht weitergeleitet

In der vorvergangenen Woche war in Köln ein seit langem erwartetes Gutachten vorgestellt worden. Darin wurde untersucht, wie Bistumsverantwortliche in der Vergangenheit mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester umgegangen sind.

Heße, der früher Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln war, wurden insgesamt elf Pflichtverletzungen vorgeworfen. Dabei handelte es sich nach Angaben der Gutachter unter anderem um Verstöße gegen die Melde- und Aufklärungspflicht.