Papst gedenkt bei Neujahrsmesse seines Vorgängers Benedikt XVI.

Einen Tag nach dem Tod von Benedikt XVI. hat Papst Franziskus im Vatikan seines Vorgängers gedacht. Er vertraue "den geliebten emeritierten Papst Benedikt XVI." der Jungfrau Maria an, sagte Franziskus bei seiner Neujahrsmesse im Petersdom. Benedikt war am Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Sein Nachfolger Franziskus leitet am Donnerstag die Trauermesse für den aus Deutschland stammenden Geistlichen, die auf dem Petersplatz im Vatikan stattfinden wird.

Papst Franziskus betete bei der Neujahrsmesse dafür, dass die Heilige Maria Benedikt XVI. "von dieser Welt zu Gott begleitet". Später, als er sein Angelus-Gebet vor tausenden Menschen auf dem Petersplatz sprach, verneigte sich der Papst in einer Schweigeminute zum Gedenken an den verstorbenen Pontifex.

"Treuer Diener des Evangeliums"

"Wir alle schließen uns einmütig mit einem Herz und einer Seele zusammen, um Gott für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche Dank zu sagen", sagte er. Bereits am Samstag hatte Franziskus seinen Vorgänger als "großherzige und gütige Person" gewürdigt und erklärt, er sei "dankbar für all das Gute, das er vollbracht hat".

Alle Artikel zum Tod von Benedikt XVI.

Der Tod von Joseph Ratzinger hat weltweit betroffene Reaktionen ausgelöst, die sich auch mit der gegen ihn gerichteten Kritik wegen des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche befassten.

Weltfriedenstag - Herzensangelegenheit für Papst Franziskus

Außerdem beging die katholische Kirche an Neujahr den Weltfriedenstag. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und anderer bewaffneter Konflikt rief Franziskus zu Solidarität mit der leidenden Zivilbevölkerung auf. Der Papst forderte zum Gebet für diejenigen auf, die "von Krieg betroffen sind und die in diesen Festtagen in Dunkelheit und Kälte, in Elend und Angst, inmitten von Gewalt und Gleichgültigkeit leben". Bereits in seiner Weihnachtsansprache hatte Papst Franziskus zum Frieden in der Welt aufgerufen.

Der heutige Weltfriedenstag am 1. Januar wird in der katholischen Kirche seit 1968 begangen. Papst Paul VI. hatte ihn in der Zeit des atomaren Wettrüstens eingeführt und damals zur Einhaltung der Menschenrechte, zum Leben in Frieden und in Liebe aufgerufen. Dieses Jahr steht der Weltfriedenstag unter dem offiziellen Motto "Niemand kann sich allein retten. Nach Covid-19 neu beginnen, um gemeinsam Wege des Friedens zu erkunden".

Leichnam Benedikts im Vatikankloster aufgebahrt

An dem im Vatikankloster "Mater Ecclesiae" aufgebahrten Leichnam von Benedikt XVI. haben sich im Laufe des Sonntags unterdessen erste Besucher eingefunden. Wie Vatikansprecher Matteo Bruni mitteilte, kamen am Tag nach dem Tod vor allem frühere enge Mitarbeiter und Menschen, die dem Verstorbenen persönlich verbunden waren, in die Kapelle des Hauses, in dem Benedikt XVI. seit 2013 lebte. Darunter waren auch einige Kardinäle.

Gekleidet ist der Verstorbene in ein rotes Papstgewand, wie vom Vatikan veröffentlichte Bilder zeigen. Auf dem Kopf trägt er eine weiße Mitra, an den Füßen schwarze Schuhe. In seinen gefalteten Händen hält er einen Rosenkranz und einen Ölzweig. Sein Körper ruht auf Kissen, neben ihm brennt eine Kerze. Links von ihm steht ein geschmückter Christbaum, rechts eine Krippe.

Am Montagmorgen wird der Leichnam in den Petersdom überführt. Bis Mittwochabend können die Menschen dort von ihm Abschied nehmen. Die Trauerfeier für den verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt XVI. soll am Donnerstagvormittag, 4. Januar, auf dem Petersplatz in Rom stattfinden.