Papst Franziskus erwägt mögliche Reise nach Kiew

Auf dem Flug von Rom nach Malta, wo er zwei Tage zu Gast sein wird, ist Papst Franziskus von den mitreisenden Journalisten zur Einladung nach Kiew gefragt worden. "Ja, das liegt auf dem Tisch", antwortete das Kirchenoberhaupt der katholischen Kirche. In Malta rief Franziskus dazu auf, sich für den Frieden in der Ukraine stark zu machen.

Sicherheit des Papstes in der Ukraine

Neben Selenskyj hatte auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko den Papst nach Kiew eingeladen. Laut Aussage des päpstlichen Botschafters in der Ukraine ist ein solcher Besuch derzeit aber allein aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich. Dabei gehe es nicht nur um die Sicherheit des Papstes, sondern auch der Menschen, die er dann treffen würde, erklärte Erzbischof Visvaldas Kulbokas in einem Interview.

Ökumenische und diplomatische Beobachter halten einen Papstbesuch in der Ukraine auch deshalb für unangebracht, weil damit jegliche Türen zum Kreml und zum russisch-orthodoxen Patriarchat in Moskau zugeschlagen würden. Dass Franziskus persönlich den Menschen in der Ukraine nahe sein möchte, hat er mehrfach zum Ausdruck gebracht.