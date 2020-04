Karfreitag: Der Papst betete den Kreuzweg am Petersplatz

Der Papst betet den Kreuzweg an Karfreitag traditionell im römischen Kolosseum. In diesem Jahr war alles anders: Denn die Veranstaltung musste wegen der Coronakrise unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und wurde vom Kolosseum auf den Petersplatz verlegt. 14 Stationen erinnerten an die Passion, an das Leiden und Sterben Jesu Christi.

In diesem Jahr hatte Papst Franziskus Häftlinge und Personal der Strafanstalt "Due Palazzi" der norditalienischen Stadt Padua eingeladen, die Texte des Kreuzwegs zu verfassen. Die Gebete und Meditationen der Strafgefangenen und Menschen, die in Gefängnissen arbeiten, haben den Papst nach eigenen Worten emotional sehr berührt.