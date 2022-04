Papst Franziskus: Beten für die Ukraine in der Osternacht

Mehrere zehntausend Menschen werden heute auf Petersplatz erwartet, zur Ostermesse mit dem Papst. Gegen Mittag wird Franziskus den Segen Urbi et Orbi sprechen. Mit Spannung wird erwartet, ob und in welcher Form Franziskus in seiner Osteransprache auf den Krieg in der Ukraine eingehen wird.

Papst sichert Ukraine Unterstützung zu

In der Osternacht am Samstag hatte der Papst nach seiner Predigt in einer spontanen Geste der Ukraine seine Unterstützung versichert. Franziskus wandte sich in freier Rede an den Bürgermeister der besetzten ukrainische Stadt Melitopol und ukrainische Parlamentarier, die die Osternacht-Messe im Petersdom verfolgten. Der Papst sprach von Grausamkeiten und Leiden derzeit in der Ukraine und versicherte den Ukrainerinnen und Ukrainern seine Unterstützung durch Gebete.

Osterfest als Botschaft der Hoffnung

In seiner Predigt zuvor hatte Franziskus betont, das Osterfest mit dem christlichen Glauben an die Auferstehung Jesu, bedeute eine Botschaft der Hoffnung - gerade auch in Zeiten des Kriegs. Der Papst hat aus gesundheitlichen Gründen die Osternacht-Messe erstmals nicht selbst zelebriert, sondern überließ dies Kardinal Battista Re. Franziskus leidet aktuell wieder stärker an seinen Knie- und Hüftproblemen und überträgt, um Kräfte zu sparen, liturgische Aufgaben gelegentlich anderen.