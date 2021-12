Papst Franziskus besucht Flüchtlingslager auf Lesbos

Papst Franziskus ist am Sonntag zu einem Besuch in einem Migrantenlager auf der griechischen Mittelmeerinsel Lesbos angekommen, einem Brennpunkt der Probleme der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik.

Der Pontifex fuhr in dem Camp Kara Tepe vor, stieg dann entgegen des Protokolls sofort aus dem Auto aus und ging zu Fuß an Hunderten Migranten vorbei. Er gab vielen die Hand, plauderte und legte Kindern die Hand auf den Kopf, fragte nach ihren Namen und posierte für Selfies. Asylsuchende riefen "Willkommen!" und "Wir lieben dich!". In einem eigens errichteten Zelt war im Anschluss ein Gebet mit Geflüchteten geplant.

Papst Franziskus prangert Untätigkeit in Flüchtlingspolitik an

Bei seinem Besuch im "Aufnahme- und Identifizierungszentrum" in Mytilini beklagte der Papst einen weltweit fatalen Umgang mit Migration. Das Mittelmeer etwa, die "Wiege zahlreicher Zivilisationen", werde zum "kalten Friedhof ohne Grabsteine" und einem "Spiegel des Todes". "Ich bitte euch, lasst uns diesen Schiffbruch der Zivilisation stoppen", forderte der 84-Jährige sichtlich bewegt.

Für einen Neuanfang sei es wichtig, in die Gesichter der Kinder zu sehen, so der Papst in Anwesenheit der griechischen Präsidentin Katerina Sakellaropoulou. "Lasst uns den Mut finden, uns vor ihnen, die unschuldig sind und die Zukunft bedeuten, zu schämen." Mauern und Stacheldrähte seien keine Lösung. Zugleich forderte Franziskus einen umfassenderen Ansatz zur Bekämpfung von Fluchtursachen.

Es ist Franziskus' zweiter Besuch auf Lesbos nachdem er 2016 das damalige Lager Moria besucht hatte. Damals nahm er zwölf syrische Flüchtlinge in seinem Flugzeug mit nach Rom. Franziskus kehrt nun mehr als fünf Jahre nach seinem früheren Besuch auf die Insel zurück.

Migrationsfragen stehen im Zentrum der fünftägigen Papstreise

Migration ist das zentrale Thema der fünftägigen Papstreise nach Zypern und Griechenland. Auf Zypern hatte er am Freitag vor einer "Kultur der Gleichgültigkeit" gegenüber vor Armut und Krieg fliehenden Menschen gewarnt, in Athen am Samstag warnte er vor "einfachen Antworten" von Populisten und einer Gefährdung der Demokratien der westlichen Welt durch rechte Ideologien.

Am Samstag forderte er in Athen europäische Regierungen auf, Migranten "entsprechend der Möglichkeiten eines jeden Landes" aufzunehmen. "Europa blockiert weiterhin, fällt Formen nationalistischer Eigeninteressen zum Opfer, statt ein Antrieb für Solidarität zu sein", sagte er. "In der Vergangenheit haben ideologische Differenzen verhindert, dass Brücken zwischen Ost- und Westeuropa gebaut wurden. Heute hat die Migrationsfrage auch zu Brüchen zwischen Norden und Süden geführt."