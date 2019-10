Papst Franziskus begeistert Football-Fans mit Heiligen-Tweet

Football und Kirche, das geht für viele Amerikaner hervorragend zusammen. Dass sich aber ausgerechnet der Papst als Football-Fan entpuppt und dann auch noch eine Vorliebe für ein bestimmtes Team offenbart?

Am Sonntag hat Franziskus einen kleinen Hype um die New Orleans Saints aus der Profiliga NFL ausgelöst. "Heute danken wir dem Herrn für unsere neuen #Saints (#Heiligen)", war auf dem Twitteracount des Oberhaupts der katholischen Kirche zu lesen. Der Tweet wurde abgesetzt, nachdem der Papst fünf Menschen heilig gesprochen hatte. Was die Kirche dabei offenbar übersehen hatte: Durch die Kombination aus dem Hashtag und dem Wort Saints erschien im Tweet automatisch das Fleur-des-Lys-Logo des NFL-Klubs, eine Lilie. Der Tweet erhielt bis Montagmittag über 90.000 Likes.