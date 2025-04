Ticker: Papst Franziskus‘ Beerdigung in Santa Maria Maggiore

14.49 Uhr: Papst-Grab schon ab Sonntag zugänglich

Schon einen Tag nach der Trauerfeier und Beisetzung von Franziskus können Gläubige das Grab des gestorbenen Papstes besuchen. Wie ein Sprecher des Heiligen Stuhls bekanntgab, wird die letzte Ruhestätte des Pontifex von diesem Sonntag an in der Kirche von Santa Maria Maggiore zugänglich sein. Tags zuvor findet auf dem Petersplatz das Requiem vor Staatsgästen aus aller Welt statt. Im Anschluss wird der Sarg in die Basilika in der Innenstadt von Rom gebracht.

14.12 Uhr: Auch bedürftige Menschen bei Beisetzung

Eine Gruppe armer und bedürftiger Menschen bekommt zum Begräbnis des Papstes ein besonderes Privileg: Sie erhalten einen Platz auf den Stufen der Basilika Santa Maria Maggiore, wo sie Franziskus vor seiner Beisetzung die letzte Ehre erweisen können, teilte ein Vatikansprecher am Donnerstag mit. Er erinnerte an einen Leitspruch des verstorbenen Papstes: "Die Armen haben einen bevorzugten Platz im Herzen Gottes."

12.37 Uhr: Bayern ordnet Trauerbeflaggung zum Begräbnis an

Zum Begräbnis von Papst Franziskus am Samstag werden in Bayern die Fahnen vor staatlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt oder mit Trauerflor versehen. Ministerpräsident Söder (CSU) ordnete dies am Donnerstag an und will selbst zur Messe nach Rom reisen.

09.00 Uhr: Vatikanquellen – Papst wusste offenbar um baldigen Tod

Papst Franziskus wusste offenbar, dass sein Tod kurz bevorstand. Wie Vatikanquellen anonym der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) berichten, sprach er bereits am Mittwoch vor Ostern mit drei Vertrauten über seine Vorahnung: "Betet jetzt besonders für mich, mir bleiben nur wenige Tage", soll der sichtlich geschwächte Pontifex gesagt haben.

Am Karsamstag, nur zwei Tage vor seinem Tod, habe Franziskus noch eine Besprechung mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zum Ablauf des Ostersegens geführt. Dabei sei der Papst vor Erschöpfung kurz eingenickt. Als Parolin ihn vorsichtig weckte und fragte, ob er den Segen ausfallen lassen wolle, antwortete Franziskus: "Nein, das ist wichtig – es wird mein letzter Gruß sein."

08.00 Uhr: Kilometerlange Warteschlange vor Petersdom

Nach einer nur kurzen Pause am frühen Morgen ist der Petersdom am zweiten Tag für die öffentliche Aufbahrung von Papst Franziskus geöffnet worden. Vor dem Petersplatz und der Sicherheitskontrolle bildete sich noch vor 8.00 Uhr eine etwa einen Kilometer lange Warteschlange von Gläubigen. Diese führte teils in Zickzack-Linien über angrenzende Plätze und Nebenstraßen. Ordnungskräfte und Freiwillige regelten den Verkehr rund um die Menschen.

05.30 Uhr: Petersdom wegen Andrangs fast durchgängig geöffnet

Wegen des enormen Besucherandrangs war der Petersdom in der Nacht zu Donnerstag bis in die Morgenstunden geöffnet. Bis 05.30 Uhr hätten Gläubige den aufgebahrten Leichnam des Papstes im Petersdom besuchen können, berichtete das Onlineportal "Vaticannews". Ursprünglich sollte die Basilika um 24 Uhr schließen.