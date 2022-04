BR24live 10 Uhr: "Urbi et Orbi" - Papst feiert Ostermesse

Trotz Krieg, Ungerechtigkeit und Leid angesichts der weltweiten Pandemie feiern Christen Ostern. Sie setzen, so Papst Franziskus, darauf, "dass mitten in der Dunkelheit etwas Neues aufkeimt, das früher oder später Frucht bringt. Dass auf einem eingeebneten Feld wieder das Leben erscheint, hartnäckig und unbesiegbar“.

Höhepunkt der Heiligen Woche in Rom

Das Fest der Auferstehung Jesu Christi ist der höchste Feiertag der Christen. Es ist der Höhepunkt der Heiligen Woche – auch in Rom. Noch immer sind die Feierlichkeiten der Kar- und Ostertage im Vatikan durch die Pandemie beeinträchtigt. Die Sicherheitsauflagen sind hoch. Viele Gläubige feiern deshalb den Ostergottesdienst mit Papst Franziskus wie in vergangenen Jahren via Internet, Radio und Fernsehen mit.

Gegen 12.00 Uhr: Papst erteilt Ostersegen "Urbi et Orbi"

Für den 85-jährigen Papst aus Argentinien ist es das zehnte Osterfest, das er im Vatikan als Oberhaupt von 1,3 Milliarden getauften Katholiken feiert. Im Anschluss an den Gottesdienst spendet Papst Franziskus den apostolischen Segen "Urbi et Orbi".