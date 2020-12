Papst feiert Christmette unter Corona-Bedingungen

Der Petersdom ist fast leer, als Papst Franziskus einzieht, um die Christmette zu feiern: Statt wie normalerweise mehrere tausend Besucher sitzen nur wenige Gläubige in den Bänken – mit viel Abstand und mit Masken.

Auch wenn der Dom festlich geschmückt ist, es ist nicht zu übersehen, wie sehr dieses Weihnachtsfest geprägt ist von der Pandemie. Das Krisenjahr spiegelt sich auch in der Predigt des Papstes wieder. Sie geht in diesem Jahr von der Prophezeiung des Jesaja aus, die sich in der Weihnachtsnacht erfüllt: "Ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt".

Franziskus: Gottes Liebe ist bedingungslos

Franziskus spricht den Menschen Mut zu, ruft sie zu neuem Selbstbewusstsein auf. Weihnachten erinnere daran, dass jeder Mensch in den Augen Gottes kostbar sei, sagt das Kirchenoberhaupt. Gottes Liebe sei bedingungslos, hänge nicht von den Wunden und Misserfolgen der Vergangenheit ab.

Ja, der Mensch sei undankbar gegenüber Gott, sagt Franziskus, er sei ungerecht gegenüber so vielen seiner Brüder und Schwestern. Gott überschätze den Menschen also. Er tue dies, weil er ihn aufs Äußerste liebt. Der Mensch müsse sich also von Gottes Liebe durchdringen lassen, anstatt das Leben mit Unterhaltung, Erfolg und Weltlichkeit zu füllen.

"Es ist wahr: unersättlich wollen wir mehr haben und so stürzen wir uns auf die vielen Futterstellen der Eitelkeit und vergessen dabei die Krippe von Betlehem." Papst Franziskus

Die Christmette wurde um zwei Stunden verlegt

Franziskus ruft dazu auf, sich nicht selbst zu bemitleiden, sondern diejenigen zu trösten, die leiden. Er fordert dazu auf, den Armen zu dienen. Ein Motiv, das sich durch seine Predigten zieht: Für die Armen, die Schwachen, die Ausgegrenzten setzt sich dieser Papst ganz besonders ein, seitdem er im Amt ist.

Früh geht die Christmette zu Ende, viel früher als gewohnt. Sie wurde um zwei Stunden nach vorne verlegt. Verantwortlich dafür ist wieder einmal die Pandemie: In Italien gilt eine nächtliche Ausgangssperre, der Papst wollte den Gottesdienst davor abhalten.

Der Urbi-et-orbi-Segen unter freiem Himmel fällt aus

Und auch beim traditionellen Segen Urbi et Orbi, also: der Stadt und dem Erdkreis, gibt es Veränderungen: Der Papst wird ihn am Mittag des ersten Weihnachtsfeiertages nach der Weihnachtsbotschaft in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast spenden.

Er wird dafür also nicht wie sonst nach draußen auf die Loggia des Petersdoms gehen – und setzt damit ein Zeichen: Über die Feiertage herrschen auch tagsüber Ausgangsbeschränkungen in Italien, das den Vatikan umgibt.