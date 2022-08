Papst ernennt neue Kardinäle: Immer weniger Europäer

Sie kommen aus Osttimor, Paraguay, Nigeria oder aus der Mongolei. Am Samstag wird Papst Franziskus in Rom 20 Männer in den Kardinalsstand erheben. Die neuen Kardinäle kommen aus allen Teilen der Weltkirche. Franziskus folgt seiner Linie, das Kardinalskollegium noch internationaler aufzustellen. Damit könnte sich das Gewicht im Konsistorium, der Versammlung der Kardinäle, die unter anderem den Papst wählen, verschieben: Während die europäischen Katholiken zunehmend eine Minderheit werden, sind sie unter den Kardinälen immer noch überproportional vertreten.

Franziskus kreiert nicht mehr Kardinäle aus Lateinamerika

Der Journalist Gerard O´Connell beobachtet den Vatikan seit Jahren: "Franziskus gleicht das Kardinalskollegium immer mehr an die Realität der Kirche an." Dabei habe der argentinische Papst verstärkt die Zukunft der Kirche in Asien im Blick, meint O´Connell. "Franziskus hat sich nicht darum bemüht, mehr Lateinamerikaner zu Kardinälen zu machen. Er hat die Zahl der Asiaten erhöht. Wenn Sie ein Konklave am nächsten Morgen hätten, dann würden mehr Asiaten in dem Konklave, der Papstwahl, sein als zu irgendeinem früheren Zeitpunkt in der Geschichte", so der Vatikan-Experte.

Auswahl der Kardinäle bestimmt Kurs der Kirche

Die Auswahl der Kardinäle bestimmt den Kurs der Kirche. Denn die wichtigste Aufgabe der Männer ist die Wahl eines neuen Papstes beim Konklave. Jedenfalls bis zur Vollendung des 80. Lebensjahres, denn nur bis zu diesem Alter darf man wählen. Papst Franziskus selbst ist mittlerweile 85 Jahre alt, bei seiner letzten Auslandsreise nach Kanada wurde er auf dem Rückflug gefragt, welche Charaktereigenschaften sein Nachfolger haben müsste. Doch er wollte sich nicht zu einer Charakterisierung äußern: "Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er weiß es besser als ich, wie man das macht, besser als wir alle. Warum? Weil er die Entscheidungen des Papstes inspiriert", so Franziskus.

60 Prozent der Papstwähler von Franziskus bestimmt

Das jüngste Konsistorium fand im November 2020 statt. An mindestens drei Tagen werden sich die Kardinäle begegnen, so O´Connell. "Sie haben ein Treffen, um die Reform der Kurie, also des öffentlichen Dienstes des Vatikans, zu diskutieren." Vor allem aber verfolge das Treffen zwei Ziele: "Um ihnen zu erklären, wie die Vision für die Kirche aussieht, was sie inspiriert hat. Und zum zweiten soll ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, sich zu treffen, sich kennenzulernen, denn größtenteils kennen sie sich gar nicht", sagt Vatikanbeobachter Gerard O´Connell.

Über 60 Prozent der künftigen Papstwähler sind dann von Franziskus bestimmt worden. Bei der jetzigen Kreierung berücksichtigt der Papst Orte, die noch nie einen Kardinal stellten, wie etwa der Inselstaat Osttimor. Und er wählt einen Erzbischof aus Indien aus, dessen Familie den sogenannten Dalit angehört. Im indischen Kastensystem galten sie als die Unberührbaren, die außerhalb des vierstufigen Kastensystems stehen. Aber auch aus Afrika, aus Frankreich und den USA kommen die neuen Kardinäle.

Endgültige Liste der Kardinäle steht noch nicht fest

Die endgültige Liste der Kandidaten, so O´Connell, gebe es noch nicht, aber: "Man muss sich die Gesundheit der Person ansehen, ihre Erfahrung und wie bekannt sie ist. Beim letzten Konklave haben sie nach einem heiligen Mann gesucht und sie haben einen bekommen. Sie suchten einen Mann, der neue Energie in die Kirche bringen könnte und sie haben einen bekommen. Sie suchten einen Mann, der nicht an die römische Mentalität gebunden war. Und sie wählten einen Papst, der nie in Rom gearbeitet oder dort studiert hatte", sagt Gerard O´Connell. Doch all diese Kriterien seien schwer vorhersehbar, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt.