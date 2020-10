Papst befürwortet homosexuelle Partnerschaften

"Homosexuelle haben ein Recht darauf, in einer Familie zu sein. Sie sind Kinder Gottes." Papst Franziskus

Mit diesen Worten hat sich Papst Franziskus für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften ausgesprochen. Sein Statement fällt in einer Szene des Dokumentarfilms "Francesco", der gerade auf dem Filmfestival in Rom Premiere hatte.

Darin fordert das Kirchenoberhaupt erstmals ausdrücklich eine rechtliche Sicherheit für homosexuelle Paare. Wörtlich sagt er:

"Was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht." Papst Franziskus

Niemand dürfe aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung ausgegrenzt werden.

Keine homosexuelle Ehe – aber eine eingetragene Partnerschaft

Auch in der Kirche, so Franziskus, sollten Homosexuelle willkommen geheißen werden. Signale in dieser Richtung hatte es immer wieder von Theologen, Kardinälen und Bischöfen gegeben. Nun spricht sich aber erstmals ein Papst öffentlich für eingetragene Lebenspartnerschaften aus.

Die gleichgeschlechtliche Ehe jedoch lehnt Franziskus nach wie vor ab. In dem Dokumentarfilm äußert er sich zum Bericht eines homosexuellen Paares über seine Partnerschaft und seine drei Kinder. Diese hätten ihm zuvor über ihre Angst geschrieben, in ihrer Pfarrei in Rom nicht akzeptiert zu werden.

Interviews mit dem Papst und seiner Familie

Der russischstämmige US-Regisseur interviewte für den Dokumentarfilm Franziskus sowie Mitglieder seiner Familie und der vatikanischen Kurie zu wichtigen Themen des Pontifikats wie Migration, Rassismus, Indigene, sexuellen Missbrauch und die Corona-Pandemie.

Der Papst ist für seine im Vergleich zu seinen beiden unmittelbaren Vorgängern Benedikt XVI. und Johannes Paul II. offeneren Haltung gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren bekannt. Sein im ersten Pontifikatsjahr während einer fliegenden Pressekonferenz geäußerter und auf einen Homosexuellen bezogener Satz "Wer bin ich, ihn zu verurteilen" wurde legendär.

Schon als Erzbischof von Buenos Aires hatte sich Franziskus für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften als Alternative zu gleichgeschlechtlichen Ehen ausgesprochen. Als Papst hatte er sich bisher aber nicht dazu geäußert.

Franziskus wendet sich gleichwohl gegen die Weihe von Homosexuellen zu Priestern.

"Ein großer Schritt der Unterstützung"

Der Jesuit James Martin, einer der Vorkämpfer für ein besseres Verhältnis zwischen Homosexuellen und Kirche, begrüßte die Stellungnahme des Papstes "als einen großen Schritt zur Unterstützung der Kirche für LGBT-Menschen". (LGBT ist eine englische Abkürzung für Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender.) Wenn der Papst positiv über Lebenspartnerschaften spreche, sei das eine "starke Botschaft an Orte, an denen sich die Kirche gegen solche Gesetze ausgesprochen hat", erklärte Martin.