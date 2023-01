Panzerlieferung für Ukraine: Der Kanzler und die Leoparden

Bundeskanzler Olaf Scholz wirkt etwas angespannt – so sehr, dass er gegen das Protokoll sogar vergisst, die Bundestagspräsidentin zu begrüßen. Genau um 13.03 Uhr tritt Scholz ans Rednerpult im Bundestag. Und lässt die Zuhörer erst mal warten. Erläutert, was die Bundesregierung alles getan habe, um der Krise zu begegnen, die durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst worden ist. "Wir haben gezeigt, was in uns steckt" verkündet er sichtlich stolz, in direkter Ansprache nicht nur ans Parlament, sondern an ganz Deutschland.

Deutschland liefert Leopard Kampfpanzer an die Ukraine

Fast zehn Minuten später kommt sie dann, die lang erwartete Ankündigung, dass Deutschland jetzt Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern werde. Olaf Scholz erklärt das Prinzip, das sein Handeln leite: Deutschland müsse das Notwendige tun. Aber gleichzeitig eine Eskalation zwischen Russland und der Nato verhindern. Und alle diese Entscheidungen müssten in enger Übereinstimmung mit den Verbündeten getroffen werden.

Kanzler versucht Sorgen zu zerstreuen

Bei der aufgeregten Panzer-Debatte der letzten Wochen waren diejenigen, die auf schnelle Lieferung drängten, meist lauter zu hören als die, die zur Vorsicht mahnten. Dabei war auch die Bevölkerung in Deutschland unentschieden. Eine leichte Mehrheit sprach sich für die Lieferung der Leopard-Panzer aus, fast ebenso viele jedoch dagegen. Auch als deren Anwalt sieht sich der Kanzler: "Viele im Land machen sich Sorgen", und versichert: "Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung."

Abstimmung mit den Verbündeten - Kernprinzip der Bundesregierung

Die Risiken möglichst klein halten – darum geht es auch beim Beharren des Kanzlers, alle Entscheidungen nur in enger Abstimmung mit den Verbündeten zu treffen. In den letzten Wochen hatte es häufig geheißen, Scholz verärgere die Verbündeten. Auch mit den USA gebe es ein Zerwürfnis.

Da sei nichts dran, erklärt der Kanzler lapidar, schwärmt stattdessen von seinem guten Verhältnis zu US-Präsident Joe Biden. Die Amerikaner bei der Kampfpanzer-Entscheidung mit ins Boot zu holen, diene der Risikostreuung. Olaf Scholz war es wichtig, dass sich eine mögliche Gegenreaktion der Russen auf die ganze NATO richtet, und nicht etwa nur auf die Europäer. Das war sein Ziel, und das hat der Kanzler erreicht.

Kritik in den eigenen Reihen verstummt

Marie Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungspolitikerin, hatte noch vor wenigen Tagen den Kanzler massiv angegriffen, nannte das "Zögern Deutschlands" eine "Katastrophe". Zwar meldet auch sie sich heute im Bundestag zu Wort, tut aber dann das, was Abgeordnete der Regierungskoalition in solchen Befragungen im Bundestag oft tun: Sie stellen Fragen, die dem Kanzler/Minister ein Stichwort geben, die eigene Politik zu loben. Scholz wiederum betont auffällig oft – wenn auch nicht direkt an Strack-Zimmermann gewandt – dass er sich von niemandem treiben lasse. Gewiss ein Seitenhieb auf seine bisher härteste Kritikerin im eigenen Lager.

Union tut sich schwer mit ihrer Kritik am Kanzler

Auch die Union hatte in den letzten Tagen und Wochen den Druck auf den Kanzler hochgehalten. Es sei ein "politischer Flurschaden" bei den Verbündeten entstanden, weil Scholz lange gezögert habe, sagt etwa der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt. "Keineswegs" kontert Scholz, und geht zum Gegenangriff über: "Wenn wir ihren Ratschlägen folgen würden, wäre das eine Gefahr für Deutschland, viele Bürger fürchten sich davor, so vorzugehen, wie Sie das fordern".

Florian Hahn, CSU, der verteidigungspolitische Sprecher der Union, kritisiert die schleppende Umsetzung der "Zeitenwende" bei der Bundeswehr. Scholz lässt das an sich abperlen, es werde daran gearbeitet, und richtet auch hier den Finger auf die Union. Sie hätten schließlich die letzten 16 Jahre den Bundesverteidigungsminister gestellt. Ein Argument, das wohl nicht mehr lange als Ausrede für Mängel bei der Bundeswehr herhalten kann.

Wie geht es weiter? Gibt es eine "Rote Linie2?

Direkt nachdem gestern durchgesickert war, Deutschland werde jetzt Kampfpanzer liefern, kam prompt die Forderung, das könne nur der Anfang sein. Die Ukraine will Kampfflugzeuge, Schiffe, U-Boote. Das wirft die Frage auf, wo die Grenze der militärischen Unterstützung für die Ukraine verläuft. Scholz sagt im Bundestag: "Keiner kann genau sagen, wo die rote Linie ist." Aber er werde sich auch weiterhin nicht von “öffentlichem Druck und lautem Gerede” treiben lassen. Und dann zieht Scholz sie doch, die rote Linie: "Bodentruppen werden wir in keinem Fall schicken! Darauf können sich alle verlassen!"