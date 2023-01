Panzerdebatte: Druck auf Kanzler Scholz wächst

Mit Spannung war vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein erwartet worden, ob der Personalwechsel an der Spitze des deutschen Verteidigungsministeriums auch eine Entscheidung beim Thema Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine bringen würde. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Die Bundesregierung werde eine Entscheidung über den Leopard in Abstimmung mit den Partnern "so bald wie möglich" fällen, so der neue Minister Boris Pistorius (SPD).

Erst wird der Bestand geprüft

Offenbar herrscht Unklarheit darüber, welche Leopard-Varianten überhaupt vorhanden und vor allem einsatzbereit sind. Jedenfalls Pistorius erteilte den Auftrag, den Bestand verschiedener Typen des Leopard bei der Truppe wie auch in der Industrie zu prüfen. Für die Grünen zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, für Union und FDP eine Enttäuschung.

Auch in den Reaktionen aus dem Ausland wird die Langsamkeit der politischen Entscheidungsträger kritisiert - ohne dabei Deutschland explizit zu nennen.

Ukraine: "Verzögerung bedeutet Tod"

Die Ukraine drängt nach dem in der Kampfpanzer-Frage ergebnislosen Ramstein-Treffen auf Eile. "Sie werden der Ukraine ohnehin mit den nötigen Waffen helfen und erkennen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als den Krieg mit einer Niederlage Russlands zu beenden", twitterte Präsidentenberater Mychailo Podoljak.

"Jeder Tag der Verzögerung bedeutet den Tod von Ukrainern. Denkt schneller." Mychailo Podoljak

EU-Parlamentspräsidentin: "Lieferung der logische nächste Schritt"

Auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola geht davon aus, dass die Ukraine Leopard-2-Panzer zur Unterstützung im Krieg gegen Russland erhalten wird, wobei sie offenließ, wer sie liefern soll. "Ich bleibe auch im Hinblick auf die Panzer optimistisch, da dies der logische nächste Schritt ist", zitiert das "Handelsblatt" die Malteserin. Die Leopard-2-Panzer stünden im Zentrum der Debatte, "weil es viele davon gibt, weil sie relativ leicht zu warten sind, weil viele europäische Länder sie haben und weil die Ukraine sie einfach braucht".

Baltische Außenminister sehen Deutschland in der Pflicht

Die Außenminister der baltischen Länder fordern Deutschland inzwischen direkt auf, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. "Das ist nötig, um die russische Aggression zu stoppen, der Ukraine zu helfen und den Frieden in Europa schnell wieder herzustellen", schrieb der lettische Außenminister Edgars Rinkevics auf Twitter - nach eigenen Angaben auch im Namen seiner Amtskollegen aus Estland und Litauen. "Deutschland hat als europäische Führungsmacht diesbezüglich eine besondere Verantwortung."

Möglicher Ausweg: der Umweg über Polen

Frankreich, Großbritannien und Polen haben bereits Panzerlieferungen angekündigt. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte dies stets von einer Zusage der USA abhängig gemacht, schwere Abrams-Panzer zu liefern, was Präsident Joe Biden erneut ablehnte. Ein Grund: Der von einer Gasturbine betriebene Abrams wäre weitaus schwieriger mit Treibstoff, aber auch mit Ersatzteilen zu versorgen.

Eine Lösung der verfahrenen Situation könnte darin bestehen, dass Polen der Ukraine einen Teil seiner Leopard-2-Panzer zur Verfügung stellt. Da die Panzer aber aus deutscher Produktion stammen, müsste Deutschland vorher einer Weitergabe zustimmen.

Leopard-Lehrgänge in Polen geplant

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat bereits die Ausbildung ukrainischer Soldaten an deutschen Leopard-Kampfpanzern in Polen angekündigt. "Wir werden damit beginnen und von dort aus weitermachen", so Resnikow im staatlichen US-Auslandssender "Voice of America". Er hoffe, dass Deutschland nach "internen Beratungen" entscheiden werde, die Panzer zu exportieren. Er sei in dieser Hinsicht "optimistisch", der "erste Schritt" sei mit der Leopard-Ausbildung ukrainischer Soldaten getan.