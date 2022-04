Panzer für Ukraine: Debatte um schwere Waffen jetzt beendet?

Schweres Geschütz aus Deutschland für die Ukraine: Die Bundesregierung stimmt der Lieferung von Gepard-Panzern aus den Beständen der Rüstungsindustrie zu. Dabei handelt es sich um Flugabwehrkanonenpanzer der Münchner Firma Krauss-Maffei Wegmann, die aus früheren Bundeswehrbeständen technisch aufgearbeitet wurden. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte: "Der Gepard ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern."

"Mächtiges System" für die Ukraine

Der Gepard ist ein "mächtiges System", heißt es aus der Bundeswehr. Das 48 Tonnen schwere Gerät ist als Flugabwehrpanzer konzipiert, der Kampfhubschrauber, Kampfjets und Drohen vom Himmel holen soll. Auch gegen Ziele am Boden kann er eingesetzt werden.

Am Rande der "Ukraine-Konferenz" auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein in Rheinland-Pfalz sagte Lambrecht zudem: "Wir arbeiten gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden bei der Ausbildung ukrainischer Truppen an Artilleriesystemen auf deutschem Boden."

Schwere Waffen: Kanzler war zuletzt zurückhaltend

Auf den ersten Blick wirken die Ankündigungen, als würde die Bundesregierung beim Thema Waffenlieferung einen Kurswechsel vollziehen, dem Druck von Union und mehreren Bundestagsabgeordneten aus der Ampel-Koalition nachgeben, die zuletzt mehr Engagement und Tempo bei den Waffenlieferungen gefordert hatten. Bundeskanzler Olaf Scholz und die SPD waren in der Frage nach der Lieferung schwerer Waffen bisher eher zurückhaltend.

Abstimmung mit Nato-Partnern bestimmen die Entscheidungen

Doch bei genauer Betrachtung passen die Entscheidungen, zu den Aussagen der vergangenen Tage. Darüber hinaus soll es sich bei den aktuellen Meldungen um Lieferpläne handeln, die zwar jetzt erst öffentlich, hinter den Kulissen aber schon länger beraten wurden. In allen Entscheidungen stimme sich Deutschland eng mit den Alliierten ab, betonte Lambrecht.

Kanzler Olaf Scholz kündigte vor einer Woche auf einer Pressekonferenz an, dass die Ukraine Waffen und Kriegsgerät aus deutscher Produktion kaufen kann. "Wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten, uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann", sagte Scholz. Was die Ukraine davon gebrauchen kann, werde dann geliefert. "Wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung", versprach der Kanzler.

Weitere Panzerlieferungen könnten in Kürze folgen

Nun kommt die Regierung diesem Versprechen wohl nach. Neben dem Gepard-Panzer hat die Rüstungsindustrie inzwischen noch weitere Waffenangebote vorgelegt. Das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall soll der Ukraine die Lieferung von 88 gebrauchten Leopard-Kampfpanzern angeboten haben. Ein entsprechender Antrag liege der Regierung zur Genehmigung vor, melden Nachrichtenagenturen.

Darüber hinaus geht es um 100 Marder-Schützenpanzer, auch von der Firma Rheinmetall. Verteidigungsministerin Lambrecht unterstrich in Ramstein: "Wir werden alle Möglichkeiten weiter ausloten, wie wir weiter die Ukraine unterstützen können."

Ampel-Parteien legen Antrag zu Waffenlieferungen vor

Die jüngsten Entscheidungen passen zum Antrag der Regierungskoalition zum Thema "Unterstützung für die Ukraine", der am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden soll. Ein Entwurf des Antrags liegt dem Bayerischen Rundfunk vor. Darin heißt es: "Deutschland ermöglicht in Abstimmung mit anderen Nato-Partnern, die Lieferung schwerer Waffen." Neben den Lieferungen von Waffen und Kriegsgerät aus den Beständen der deutschen Industrie setzt die Ampel-Koalition vor allem auf den so genannten "Ringtausch". "Insbesondere Waffen sowjetischer oder russischer Bauart sollen an die Ukraine geliefert werden, weil diese sofort eingesetzt werden können. Deutschland ersetzt oder erstattet diese Waffen", ist in dem Antragsentwurf formuliert.

Union und FDP hatten zuvor schon Anträge zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vorgelegt. Darin wurde die Bundesregierung aufgefordert, die Lieferungen auszuweiten und zu beschleunigen.

Offenbar parteiübergreifende Einigung in Sicht

Die verschiedenen Anträge und Positionen der Koalitionspartner ähneln sich in den Forderungen. Der nun vorgelegte "Ampel-Antrag" wirkt wie ein breiter Kompromiss und eine Einladung an CDU und CSU, sich diesem anzuschließen. Und aus der Union kommen zustimmende Signale. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, begrüßte die "richtige Richtung" des Ampel-Antrags. Die Union werde nun die Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion und deren Positionierung abwarten, da nicht klar sei, wie die Sozialdemokraten mit dem Ampel-Antrag umgehen werden.

BR24live: SPD-Abgeordneter Ralf Stegner fordert Besonnenheit

Zur Fraktion gehört beispielsweise Ralf Stegner, der sich zuletzt zum Thema Waffenlieferungen ablehnend gezeigt hat. In einem BR24live-Streitgespräch mit dem verteidigungspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn, betonte er, "dass wir nicht zur Ausweitung des Krieges beitragen dürfen". Die gegenwärtige "Militarisierung der Debatte" finde er problematisch – auch sei unklar, ob die Ukraine den Krieg überhaupt ohne direktes Nato-Eingreifen gewinnen könne. Kriege würden immer durch politische Entscheidungen beendet werden, meint Stegner. Man müsse schnell zu einer Feuerpause kommen. Der SPD-Politiker fordert Besonnenheit und Vorsicht.

CSU: Putin müsse an Verhandlungstisch gezwungen werden

Der verteidigungspolitische Sprecher von CDU und CSU, Florian Hahn, warf Stegner bei BR24live vor, es sei nicht redlich, Deutschland durch solche Lieferungen eine Ausweitung des Kriegs zu unterstellen. Fast ein Dutzend Nato-Länder hätten bereits schwere Waffen geliefert. "Wir haben bisher zu wenig unterstützt und waren viel zu zögerlich", sagte der CSU-Politiker.

Wladimir Putin habe im Moment kein Interesse an Diplomatie. Russlands Präsident müsse gezwungen werden, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Den Vorwurf mehrerer Ampel-Politiker, die Union versuche im Bundestag mit ihrem eigenen Antrag für Waffenlieferungen einen Keil in die Regierungskoalition zu treiben, wies Hahn zurück.

Fazit

Die in den vergangenen Tagen hitzig geführte Debatte um die Lieferung von schweren Waffen scheint sich zu beruhigen – dies liegt vor allem an dem angekündigten Transport von Gepard-Panzern sowie an dem von der Ampel-Koalition vorgelegten Antragsentwurf über die militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine. Über diesen soll der Bundestag am Donnerstag entscheiden. Ob die SPD damit auch in den eigenen Reihen für Geschlossenheit sorgen kann, wird sich noch zeigen.