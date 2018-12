Pannen-Flugzeug "Konrad Adenauer" bleibt vorerst am Boden

Der Ende November mit einem schweren Defekt gelandete Kanzler-Airbus "Konrad Adenauer" bleibt wohl bis Ende Januar am Boden. Der Airbus A340 werde bis dahin in der Werft der Lufthansa in Hamburg planmäßig instandgesetzt, sagte ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur.

Mehrere Systeme ausgefallen: Sicherheitslandung mit Angela Merkel

Der Fehler sei vor der Instandsetzung gefunden und repariert worden. Er hatte zum Ausfall mehrerer Systeme und einer Sicherheitslandung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrer Delegation an Bord geführt.

A340 "Konrad Adenauer" und "Theodor Heuss" in Wartung

Die Ursache sei inzwischen identifiziert und habe an beiden A340 der Flugbereitschaft eine Wartung nötig gemacht, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Am Samstag habe es deshalb ein Treffen des zuständigen Generals der Flugsicherheit mit Fachleuten gegeben.

"Man war sich einig über die Ausfall-Ursache und das weitere Verfahren, um über ein Austauschbauteil und eine Änderung der Konfiguration den Ausfall restlos zu beheben. Dies ist inzwischen erfolgt", sagte der Sprecher. Die "Theodor Heuss" stehe jetzt wieder zur Verfügung.

G20 Gipfel in Buenos Aires: Auf dem Flug fielen mehrere Systeme aus

Ein defektes Bauteil - eine zentrale Schalteinheit in der Bordelektronik ("Transformer Rectifier Unit") - hatte am 29. November gleich zwei Funksysteme lahmgelegt, die sich im Notfall gegenseitig ersetzen sollen. Außerdem konnte der Pilot durch den Defekt kein Kerosin in der Luft ablassen, um das Landegewicht zu verringern. Merkels Flug zum G20-Gipfel war abgebrochen und auf den Flughafen Köln/Bonn geleitet worden.