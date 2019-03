Gorch Fock, G36, Flugbereitschaft: Pannen bei der Bundeswehr

Es geht um Flugzeuge, die nicht abheben, Schiffe und Flieger, deren Kosten explodieren, ein Gewehr, das im Zweifel nicht geradeaus schießen kann und Waffenexporte, die es nie hätte geben dürfen. Die größten Pannen im Einzelnen.

Segelschulschiff Gorch Fock

Der Dreimaster aus dem Jahr 1958 muss saniert werden. Im Jahr 2015 war festgelegt worden, die Sanierung koste 10 Millionen Euro. Doch inzwischen sind die Kosten auf 135 Millionen Euro angestiegen. Der Bundesrechnungshof stellte fest, die Gorch Fock habe über Jahre "eine Gefahr für Leib und Leben der Besatzung und der Offiziersschüler" dargestellt. Die Bundeswehr sieht das anders. Wie es weitergehen soll mit dem Segelschulschiff, ist offen.

Die Linke fordert: "Die Gorch Fock gehört in den Museumshafen, die Ministerin in der Ruhestand".

Flugzeuge, die nicht abheben können

Im November 2018 trafen sich zum G20-Gipfel in Buenos Aires die Führer der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Erde. Bundeskanzlerin Merkel war schon auf dem Weg, doch ihr Flieger musste wegen eines Totalausfalls des Funksystems umkehren. Sie stieg auf eine Linienmaschine um und stieß mit verkleinerter Delegation erst mit großer Verspätung zu den Beratungen.

Im Januar blieb dann Entwicklungsminister Müller zweimal in Afrika stecken, musste einen Staatsbesuch in Namibia absagen. Und Bundespräsident Steinmeier saß stundenlang in Äthiopien fest.

Nun sitzt Außenminister Heiko Maas in Mali fest. Der Grund: ein Hydraulik-Defekt am Bundeswehr-Flieger.

Bundeswehr-Transportflieger A400M

Deutschland hatte 53 Flugzeuge des Militär-Transporters beim Hersteller Airbus bestellt, um die ein halbes Jahrhundert alten Transportflugzeuge vom Typ Transall zu ersetzen. Die Auslieferung soll etliche Jahre länger dauern als ursrpünglich geplant. Was der Stolz der Luftwaffe sein sollte, machte immer wieder als Pannenflieger Schlagzeilen.

Bei ihrer ersten Dienstreise mit einem A400M blieb Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen 2017 in Litauen liegen. Der Grund: ein Triebwerkschaden.

Leistungsmängel bei Hitze – Sturmgewehr G36 wird ausgemustert

Das Sturmgewehr G36 gehört seit 1996 zur Standardausrüstung der Bundeswehr. Bei einer Studie vor einigen Jahren wurde festgestellt, dass bei großer Hitze die Präzision drastisch sinkt. Bis 2021 soll das G36 durch ein neues Sturmgewehr ersetzt werden. Die Ausschreibung dafür endete im vergangenen Februar. In einer ersten Vergleichsprobe hatte laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" vom Oktober 2018 "keins der angebotenen Produkte die zwingend geforderten Leistungen erfüllt". Beim Lieferumfang geht es um 120.000 Gewehre.

Kostspieliges Eurohawk-Debakel

Mehr als 700 Millionen Euro hatte der Steuerzahler bis 2013 für den Prototyp der Aufklärungsdrohne Eurohawk aufgewendet. Dann wurde das Projekt eingestellt. Es hätte wohl nie die Zulassung für den deutschen Luftraum bekommen, denn der Eurohawk besaß kein System, das automatisch vor einer Kollision im Luftraum gewarnt hätte.

Der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière stoppte das Projekt – für viele Luftfahrtexperten erfolgte diese Entscheidung viel zu spät. Seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen hat die Idee von Aufklärungsdrohnen aber stets aufrechterhalten. Unter dem Namen "Pegasus" sollen amerikanische Drohnen der Triton-Serie gekauft werden.