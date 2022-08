"Panikmodus": Scharfe Kritik an geplanten neuen Corona-Regeln

Kurz vor der neuen Runde der Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Dienstag nimmt die Debatte über die geplanten Corona-Regeln für Herbst und Winter weiter Fahrt auf. Der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel sieht Deutschland auf einem "Irrweg": Deutschland müsse "einen ganz anderen Ansatz" in der Corona-Politik finden als bisher, sagte er dem Deutschlandfunk. Es gelte zwar, die Menschen mit Vorerkrankungen, die Vulnerablen in den Krankenhäusern zu schützen. Ansonsten aber müsse wieder stärker auf Normalität und Eigenverantwortung gesetzt werden - "so wie in fast allen anderen Ländern in Europa".

Kritik aus den eigenen Reihen

Deutliche Kritik an dem Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) ausgehandelt hatte, kommt aber auch aus der FDP. "Warum zum Beispiel eine Maskenpflicht im Freien verhängt werden kann, ist mir nicht klar", sagte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki der "Welt" - und verlangte wie weitere FDP-Politiker Überarbeitungen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert derweil Beratungen der Ministerpräsidenten über das künftige Infektionsschutzgesetz.

Länder können strengere Regeln erlassen

Dem Entwurf zufolge soll es ab Oktober bundesweit einheitlich eine FFP2-Maskenpflicht im Fernverkehr, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geben. Auch eine Testnachweispflicht in Kliniken ist vorgesehen. Darüber hinaus sollen die Bundesländer strengere Corona-Beschränkungen erlassen dürfen - beispielsweise eine Maskenpflicht in Innenräumen. In der Gastronomie, bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sollen negativ Getestete, frisch Genesene oder frisch Geimpfte die Maske weglassen - die jüngste Impfung darf dabei höchstens drei Monate zurückliegen.

Bei einer Verschärfung der Corona-Lage ermöglicht eine Hotspot-Regel auch eine Maskenpflicht bei Außenveranstaltungen, ein Abstandsgebot und Personenobergrenzen.

CDU-Politiker beklagt "Panikmodus"

CDU-Politiker Erwin Rüddel kritisierte, dass es neben Getesteten und Genesenen nur frisch Geimpfte von möglichen Maskenpflichten befreit werde sollen. "Das verstehe ich nicht." Er stehe dem Impfen sehr positiv gegenüber. "Aber dass jetzt praktisch alles auf Null gestellt wird und man sich alle drei Monate neu impfen lassen soll - das gibt es nach meiner Wahrnehmung nur in Deutschland diesen Vorschlag", bemängelte er. Die Pläne seien sehr problematisch, weil sie nicht der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) entsprächen: "Die Bevölkerung wird verunsichert." Es werde versucht, Maßnahmen an der Stiko vorbei zu entscheiden.

Nach Überzeugung Rüddels steht "ein relativ entspannter Corona-Herbst und -Winter" bevor. Im Sommer sei eine "große Grundimmunisierung" erreicht worden. Ihm mache mit Blick auf die nächsten Monate die Grippe mehr Sorgen als Corona.

Dem Bundesgesundheitsminister warf der CDU-Politiker vor, Panik zu verbreiten. "Und ich wundere mich, dass die FDP diesen Panikmodus jetzt auch mitmacht." Es gebe allerdings schon eine Reihe FDP-Stimmen, die Veränderungen verlangten, sagte Rüddel. Er zeigte sich überzeugt, dass der Gesetzentwurf in der vorliegenden Form nicht vom Bundestag beschlossen wird. "Da, glaube ich, wird es deutliche Veränderungen geben."

Lauterbach: "Immer die gleichen Widerstände"

Lauterbach wies die Kritik zurück. "Immer die gleichen Widerstände", twitterte er. "Schutz älterer Menschen und Vorerkrankter ist unsere Pflicht, auch wenn es Geld kostet und unbequem ist." Zu Zeiten von Angela Merkel habe die CDU da noch gestanden. "Jetzt werden Vorsicht, Fürsorge, Wissenschaft als Panik diffamiert." Bundesjustizminister Buschmann hatte dem Kompromiss mit Lauterbach bereits in den vergangenen Tagen gegen Kritik verteidigt.

FDP-Politiker: Rückschritt und Ärgernis

Neben Kubicki verlangten weitere FDP-Bundestagsabgeordnete Nachbesserungen an dem Entwurf. Frank Schäffler bezeichnete die Möglichkeit einer landesweiten Hotspot-Regelung in der "Welt" als einen Rückschritt und die eventuelle Maskenpflicht an weiterführenden Schulen als Ärgernis. Nach Meinung von Christoph Hoffmann wird das Papier "in der jetzigen Form keine Mehrheit finden". Der Abgeordnete Rainer Semet äußerte am Sonntag via Twitter seinen Unmut: "Wir müssen anfangen die Corona-Politik neu zu denken, um schnellstmöglich in einen Normalzustand zu gelangen!"

Deutliche Zweifel meldete auch Bayerns FDP-Chef Martin Hagen an. "Das letzte Wort ist in der Politik grundsätzlich immer erst nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens gesprochen - nicht nach Vorlage eines Entwurfs durch Ministerien", twitterte er und zitierte den früheren SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Peter Struck: "Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineinkommt." Hagen hatte bereits vergangene Woche beklagt, dass "einiges an Unfug" auf Landesebene immer noch möglich bleibe. Auch der FDP-Gesundheitsexperte im Landtag, Dominik Spitzer, hatte "einige Schwächen" im neuen Gesetzentwurf ausgemacht.

Freie Wähler: "Schluss mit Lauterbach-Panik"

Die Freie-Wähler-Gesundheitsexpertin im Landtag, Susann Enders, lehnt das neue Papier komplett ab: "Fakt ist: Aufgrund der aktuellen Infektionslage, der stabilen Situation in den Krankenhäusern und den tendenziell milden Covid-Verläufen brauchen wir derzeit keine weiteren Maßnahmen und auch kein neues Infektionsschutzgesetz", teilte sie mit. Auf Twitter ergänzte sie: "Schluss jetzt mit Lauterbach-Panik."

Scholz unterstützt Vorschlag

Dagegen verteidigte FDP-Fraktionschef Christian Dürr die Maßnahmen als guten Kompromiss. Die FDP habe erreicht, dass es keine Lockdowns, Ausgangssperren, Schulschließungen oder Kontaktbeschränkungen mehr geben werde. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte in Berlin: "Der Vorschlag liegt jetzt auf dem Tisch und er findet auch die Unterstützung des Bundeskanzlers." Er müsse jetzt miteinander diskutiert und dann rechtzeitig verabschiedet werden.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis sagte im Deutschlandfunk, die vereinbarten Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes seien sinnvoll und richtig - "und dazu gehört explizit die Maskenpflicht in mehreren Bereichen". Dieser "tragfähige Kompromiss" werde aber sicherlich im parlamentarischen Verfahren an der einen oder anderen Stelle noch nachgeschärft. "Es ist jetzt nicht so, dass das der Weisheit letzter Schluss ist."

Holetschek und Schwesig wollen mitreden

An diesem Dienstag wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die Lage in der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) beraten. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht viel Klärungsbedarf. Bereits vergangene Woche begrüßte er es, dass der "Werkzeugkasten" der Länder in der GMK erörtert werde und die Länder dort ihre Stimme einbringen könnten. "Zeit wird es! Denn das bisherige Vorgehen war für mich kein Umgang auf Augenhöhe zwischen Bund und Ländern."

Nach Meinung von Schwesig müssten darüber hinaus die Ministerpräsidenten der Länder sich abstimmen. Es gebe einen regelmäßigen Austausch auf der Ebene der Gesundheitsminister, das sei auch richtig so, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ich halte es aber für notwendig, dass auch die Regierungschefinnen und Regierungschefs darüber beraten."