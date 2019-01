Panama feiert mit dem Papst: Botschaften an Pilger und Politiker

Politiker, Bischöfe und die Jugend - vor allem für diese drei Gruppen hatte Franziskus an seinem ersten Besuchstag in Panama klare Botschaften. An die Politik appellierte der Papst, öffentliche Ämter in Würde zu bekleiden.

Klare Worte gegen die Korruption

"Das ist eine Einladung zu einem Leben in Einfachheit und Transparenz, in Verantwortung für die anderen und für die Welt. Es geht darum, ein Leben zu führen, das deutlich macht, dass der Dienst am Gemeinwohl Ehrlichkeit und Gerechtigkeit erfordert, was das Gegenteil jeglicher Form von Korruption darstellt." Papst Franziskus

Die Botschaft kam an: Die Region leidet unter Korruption, der Ex-Präsident Panamas sitzt deshalb im Gefängnis. Fast zeitgleich ließ Franziskus von einem Sprecher verlauten, er bete für die die Menschen in Venezuela und unterstütze alle Anstrengungen, die dafür sorgen, dass der Bevölkerung dort keine weiteren Leiden auferlegt würden.

Bischöfe sollen Rückgrad zeigen

Sehr deutlich war dann auch die Botschaft an die Bischöfe aus Mittelamerika: Sie sollten sich ein Beispiel an Oscar Romero nehmen. Der Bischof aus San Salvador habe die richtigen Fragen gestellt, so Franziskus. Erst im Oktober hatte er den 1980 ermordeten Kirchenmann heiliggesprochen.

"Inwiefern berührt mich das Leben meiner Priester? Bin ich bereit, mit ihnen Schmerzen und Freuden zu teilen? Kirchliches Funktionärsgehabe und Klerikalismus, die eine Karikatur und eine Perversion des Bischofsamtes darstellen, können an diesen Fragen gemessen werden." Papst Franziskus

Soll heißen: Im Zweifel an der Seite des Volkes und wo nötig mit ausreichend Distanz zu den Regierenden.

Franziskus ermutigt zur Kultur der Begegnung

Schließlich der Appell an die versammelten Jugendlichen, von denen etwa 250.000, nach Veranstalterangaben sogar 350.000 zur Begrüßung des Papstes gekommen waren.

"Mit euren Gesten und eurem Verhalten, mit euren Blicken, Wünschen und vor allem mit eurer Sensibilität widerlegt ihr all diejenigen, die es darauf anlegen, zu spalten und die mit aller Kraft andere Menschen ausschließen und vertreiben wollen, die nicht so sind wie wir." Papst Franziskus

Probleme innerhalb der Kirche kein Thema

Von den großen Konfliktthemen innerhalb der katholischen Kirche – angefangen bei der Rolle der Frau bis hin zum Thema sexueller Missbrauch – war dagegen am ersten Besuchstag direkt keine Rede, obwohl manche Teilnehmer des Weltjugendtages nur zu gerne darüber sprechen würden, meint Thomas Andonie, der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend.

"Wenn man sich das Programm anschaut, gibt es sehr viele schöne spirituelle Angebote, sehr viele Glaubensfeste, sehr gute Feiermöglichkeiten, Katechesen, aber so wirklich Orte, wo man auch mal kritisch über den Glauben reflektiert, die wären tatsächlich noch eine Option zur Weiterentwicklung des Weltjugendtages, dass er eben nicht nur eine Kulisse für den Papst ist, sondern dass junge Menschen aktiv daran teilnehmen, nicht nur in der Messe, sondern eben auch in der Gestaltung von Kirche." Thomas Andonie, Bund der Deutschen Katholischen Jugend

Wodurch sich die allermeisten Teilnehmer ihre Freude allerdings nicht trüben lassen. Für Jutta Dettmann ist es bereits der siebte Weltjugendtag, den sie besucht. Panama muss sich nicht verstecken, meint sie: "Also, die Stimmung ist hier schon sehr gelassen von Anfang an - durch diese lateinamerikanischen Klänge und dadurch, dass viele lateinamerikanische Länder hier vertreten sind, das ist sicherlich ein Unterschied zu vielen anderen Weltjugendtagen, es ist einfach eine Multi-Kulti-Stimmung, und das ist richtig schön."