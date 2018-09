Panama entzieht Rettungsschiff Aquarius die Lizenz

Das Schiff, das unter panamaischer Flagge fährt und von den Organisationen SOS Méditerranée und "Ärzte ohne Grenzen" betrieben wird, hatte in den vergangenen Tagen 58 Migranten vor der Küste Libyens gerettet. Nicht nur die Retter, sondern auch die Vereinten Nationen betrachten Libyen zur Zeit nicht als sicheres Land. Vor wenigen Tagen erst hatte UN Flüchtlingskommissar Grandi in Rom gesagt, in Libyen gebe es keinen sicheren Hafen.

Italien hat seine Häfen de facto für Migranten geschlossen, auch Malta hat eine Aufnahme zuletzt immer wieder abgelehnt. Wo die Geretteten Migranten hingebracht werden, ist zur Zeit noch völlig unklar.

Aquarius ist letztes NGO-Schiff

Die Aquarius ist zur Zeit das einzige nicht-staatliche Rettungsschiff auf dem Mittelmeer – die Regierungen Italiens aber auch Maltas haben in den letzten Monaten die Arbeit der übrigen Rettungs-NGOs unter anderem durch juristische Verfahren weitestgehend zum Erliegen gebracht.

Obwohl in diesem Jahr deutlich weniger Migranten über das Mittelmeer nach Europa kommen als 2017, ist die Zahl der Toten überproportional hoch. Über 1.700 Menschen sind seit Jahresbeginn auf dem Mittelmeer gestorben, rund drei Viertel davon zwischen Libyen und Italien.