Palmsonntag: Papst drängt auf Vergebung und "Feindesliebe"

Papst Franziskus hat am Palmsonntag zu Vergebung und "Feindesliebe" gerade in Kriegszeiten aufgerufen. Jesus werde "angesichts unserer gewalttätigen und verletzten Welt nicht müde, zu wiederholen: 'Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun'", sagte der 85-Jährige bei einer Messe auf dem Petersplatz. Es war die erste große Feier mit Tausenden Gläubigen seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren.

Papst Franziskus beklagt Torheit des Krieges

"Wenn man Gewalt anwendet, weiß man nichts mehr von Gott, der der Vater ist, noch von den anderen, die Geschwister sind", sagte der Papst. Man vergesse, warum man auf der Welt sei, "und gelangt dazu, absurde Grausamkeiten zu begehen". Das sei in diesen Tagen offensichtlich in der Torheit des Krieges, führte der Papst mit Blick auf den Ukraine-Krieg weiter aus.

"Ja, Christus wird in den Müttern, die über den ungerechten Tod ihrer Männer und Kinder weinen, nochmals ans Kreuz genagelt. Er wird gekreuzigt in den Flüchtlingen, die mit den Kindern im Arm vor den Bomben fliehen. Er wird gekreuzigt in den alten Menschen, die zurückgelassen werden und einsam sterben müssen, in den jungen Menschen, die ihrer Zukunft beraubt werden, in den Soldaten, die ausgesandt werden, um ihre Geschwister zu töten."

Und doch gehe es genau darum, den Teufelskreis des Bösen und des Bedauerns zu durchbrechen: "auf die Nägel des Lebens mit Liebe zu antworten, auf die Schläge des Hasses mit der Zärtlichkeit der Vergebung", so der Appell des Papstes. Die Vergebung Jesus gelte für alle und für jede Sünde. Wegen der Corona-Pandemie hatten die großen Feiern auf dem Petersplatz 2020 und 2021 ausfallen müssen, sie waren weitgehend in die Petersbasilika verlegt worden. Im vorigen Jahr hatte der Pontifex den traditionellen Kreuzweg an Karfreitag auf dem menschenleeren Platz gebetet

Kardinal Marx fassungslos angesichts der "entfesselten Gewalt"

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx ist nach eigenen Worten fassungslos angesichts der in der Ukraine "entfesselten Gewalt". Beim Palmsonntagsgottesdienst im Münchner Liebfrauendom sagte Marx mit Blick auf Russland: "Der Krieg geht von einem Land aus, das zutiefst christlich geprägt ist. Wie ist das möglich?"

Der Kardinal fügte hinzu: "Wir müssen wachsam die Augen öffnen vor dem Mysterium des Bösen, das in jedem von uns schlummert." Die Menschen hätten das Recht sich zu verteidigen. Dennoch könne "ein Hochrüsten nicht die Perspektive sein".