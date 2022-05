Palästinensische Al-Jazeera-Reporterin im Westjordanland getötet

Eine palästinensische Reporterin des arabischen Senders Al Jazeera wurde am Mittwoch im Westjordanland von einer Kugel in den Kopf getroffen. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod der Journalistin.

Die erfahrene Reporterin Schirin Abu Akle, die seit mehr als 20 Jahren für Al Jazeera über den Nahostkonflikt berichtete, trug zum Zeitpunkt ihres Todes eine Schutzweste mit der Aufschrift "Presse". Ein weiterer palästinensischer Journalist, ein Zeitungsreporter, wurde bei dem Vorfall in Jenin angeschossen.

Für den Tod gibt es gegenseitige Schuldzuweisungen

Al Jazeera und Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah beschuldigten die israelische Armee, für den Tod der Journalistin verantwortlich zu sein. Die israelische Armee erklärte, es habe einen Schusswechsel mit Palästinensern gegeben. Diese hätten wahllos um sich geschossen und es sei wahrscheinlich, dass sie für den Tod der Journalistin verantwortlich seien, betonte Israels Regierungschef Naftali Bennett.

Der israelische Armeesprecher Ran Kochav sagte in einem Radiointerview: "Wir haben geschossen. Aber es waren Präzisionsschützen, die aus guter Sicht sehr genau geschossen haben. Die meisten Schüsse, die fielen, kamen von Palästinensern, die ungenau und in verschiedene Richtungen schossen – mit dem Ziel, unsere Soldaten zu treffen."

Schirin Abu Akle war in der arabischen Welt eine bekannte Reporterin

Von palästinensischer Seite wird dieser Darstellung widersprochen. Der angeschossene Journalist sagte dem Sender Al Jazeera, israelische Soldaten hätten ohne Warnung auf ihn und Schirin Abu Akle gefeuert. Die erste Kugel habe ihn und die zweite die Kollegin getroffen. Bewaffnete Palästinenser seien zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen. Die israelische Armee kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an und forderte die palästinensischen Behörden auf, dabei zu kooperieren.

Die 51-jährige Schirin Abu Akle aus Ostjerusalem galt als äußerst erfahren, auch in Krisensituationen. Sie war schon während der zweiten Intifada Al-Jazeera-Reporterin. Im arabischen Raum war Schirin Abu Akle sehr bekannt.

Israel führt nach Anschlagsserie Militäroperationen durch

Bei israelischen Antiterroroperationen im Westjordanland kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Zusammenstößen und Toten auf palästinensischer Seite. Um einen solchen Einsatz handelte es sich auch in der vergangenen Nacht in Jenin. Die Operationen sind die Reaktion der israelischen Sicherheitsbehörden auf eine Anschlagsserie innerhalb Israels bei der insgesamt 17 Menschen getötet wurden.