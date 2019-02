Palästina: Churi, die einzige Bierbrauerin der arabischen Welt

Die 33-jährige Madis Churi braut in den palästinensischen Autonomiegebieten Bier - die meisten Sorten nach deutschem Reinheitsgebot. Die Familienbrauerei heißt Taybeh und liegt im gleichnamigen Ort rund 20 Kilometer nordöstlich von Ramallah.

Das Bierbrauen vom Vater abgeschaut

Seit zwölf Jahren ist Churi in der Branche tätig. "Alles, was ich weiß, habe ich von meinem Vater und meinem Bruder gelernt", sagt sie. Vor 25 Jahren eröffnete ihr Vater gemeinsam mit seinem Bruder die damalige Mikrobrauerei in der christlichen Ortschaft, nachdem die Familie aus den USA zurück in die Heimat gekommen war. "Ich schaute meinem Vater immer beim Brauen zu, ich wuchs hier auf", sagt Churi.

Palästinensisches Bier mit Hopfen aus Bayern

600.000 Liter Bier verlassen die Brauerei mit ihren 15 Angestellten jährlich, wie die Chefin sagt. Die Hälfte bleibt im Westjordanland, ein Drittel geht nach Israel, der Rest wird nach Europa, Japan und die USA exportiert. Den Hopfen führe sie aus Bayern ein. Zusammen mit belgischem Malz, Hefe und palästinensischem Quellwasser würden die meisten Sorten nach dem deutschen Reinheitsgebot hergestellt.

Christliche Frau im muslimischen Umfeld

Churi sagt, sie habe als Frau mehr mit der Bürokratie bei den palästinensischen Behörden zu kämpfen. Manchmal müsse sie stundenlang auf Bewilligungen warten. "Wenn mein Vater hingehen würde, ginge es viel schneller." Als christliche Frau in einem muslimischen Umfeld sei es besonders schwierig.

Alkohol ist im Islam "haram" - verboten

Dass es sich um ein Geschäft mit Alkohol handelt, macht die Sache noch komplizierter. Alkohol ist in der islamischen Tradition "haram", also verboten. Weniger als zwei Prozent der Bevölkerung sind Christen. Churi erzählt, es sei schwer, liberale Ansprechpartner zu finden, um die nötigen Papiere unterschrieben zu bekommen.

Glaubt man Churi, will sie trotz aller Schwierigkeiten nie einen anderen Job haben. "Nach einem Tag voller neuer Probleme mache ich mir ein Bier auf, nehme einen Schluck und denke mir: Das war es wert."