Paketbomben-Serie: Verdächtiger offiziell beschuldigt

Der 56-jährige Mann aus Florida, der an mehrere prominenten Kritiker von US-Präsident Donald Trump Paketbomben verschickt haben soll, ist nun offiziell wegen fünf Vergehen beschuldigt worden. Das teilte Justizminister Jeff Sessions am Freitag in Washington mit. Unter den Vorwürfen sind auch die "illegale Versendung von Sprengstoffen" und "Drohungen gegen frühere Präsidenten".

Der Festgenommene ist vorbestraft - unter anderem wegen Bedrohung mit einer "zerstörerischen Vorrichtung".

Laut Fox News wurde im Zusammenhang mit der Festnahme auch einen weißen Transporter mit auffällig vielen Pro-Trump-Stickern abgeschleppt.

Insgesamt zwölf Paketbomben an Trump-Kritiker

Bislang sind zwölf Sprengsätze sichergestellt worden, die aber nicht explodierten und niemanden verletzten. Adressiert waren sie unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama, Ex-Außenministerin Hillary Clinton und den Fernsehsender CNN. Nun wurden zwei weitere Pakete abgefangen, die an den demokratischen US-Senator Cory Booker und den ehemaligen Nachrichtendienste-Direktor James Clapper adressiert gewesen waren. Beide gelten als mögliche Herausforderer Trumps bei den Präsidentschaftswahlen 2020. Die Sprengsätze ähnelten dabei den in den vergangenen Tagen entdeckten Paketbomben.