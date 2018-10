Paketbomben-Serie in den USA: Verdächtiger festgenommen

Das US-Justizministerium teilte mit, eine Person festgenommen zu haben, die im Zusammenhang mit den an Prominente verschickte Paketbomben stehen soll. Weitere Informationen werde es auf einer Pressekonferenz geben, sagte Sprecherin Sarah Isgur Flores.

Insgesamt zwölf Paketbomben an Trump-Kritiker

Bislang sind zwölf Sprengsätze sichergestellt worden, die aber nicht explodierten und niemanden verletzten. Adressiert waren sie unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama, Ex-Außenministerin Hillary Clinton und den Fernsehsender CNN. Nun wurden zwei weitere Pakete abgefangen, die an den demokratischen US-Senator Cory Booker und den ehemaligen Nachrichtendienste-Direktor James Clapper adressiert gewesen waren. Beide gelten als mögliche Herausforderer Trumps bei den Präsidentschaftswahlen 2020. Die Sprengsätze ähnelten dabei den in den vergangenen Tagen entdeckten Paketbomben.