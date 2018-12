Paar nach Drohnen-Alarm am Flughafen Gatwick wieder frei

Das nach den Drohnen-Störaktionen über dem Londoner Flughafen Gatwick festgenommene Paar ist wieder auf freiem Fuß. Der 47-jährige Mann und die 54-jährige Frau aus der benachbarten Stadt Crawley seien ohne Anklage freigelassen worden, teilte die Polizei von Sussex mit.

Seit Samstag normalisiert sich Lage

Die beiden am Freitagabend Festgenommenen, die voll mit der Polizei kooperiert hätten, seien nicht länger verdächtig. Wegen Drohnen-Flügen über dem Gelände von Gatwick war der Flugbetrieb seit Mittwochabend mehrfach unterbrochen worden. Rund tausend Flüge fielen aus, etwa 140.000 Fluggäste waren von dem Chaos in der Vorweihnachtszeit betroffen. Am Samstag normalisierte sich die Lage allmählich.

Viele Menschen waren gestrandet

Wegen Drohnen-Flügen über dem Gelände von Gatwick musste der Flugbetrieb seit Mittwochabend für fast 36 Stunden unterbrochen werden. Rund tausend Flüge fielen aus, etwa 140.000 Fluggäste waren betroffen. Viele von ihnen strandeten in Gatwick und mussten auf Sesseln oder gar auf dem Boden schlafen. Nach einer erneuten Drohnen-Sichtung am Freitagabend wurden die Flüge noch einmal für kurze Zeit ausgesetzt.

Insgesamt wurden 50 Mal Drohnen über dem Großflughafen gesichtet. Laut einem Polizeisprecher gelang es den Ermittlern zunächst nicht, den oder die Betreiber ausfindig zu machen. Schließlich holten sie das Militär zur Hilfe, diese stellte Spitzentechnologie zur Verfügung, um den Fluggeräten auf die Spur zu kommen. Am Freitagabend konnte die Polizei dann das Paar in Crawley fassen.