Ist Karfreitag der höchste evangelische Feiertag?

Karfreitag leitet sich aus dem althochdeutschen Wort "Kara" ab, was Trauer, Kummer und Klage bedeutet. Christen erinnern an diesem Tag, den Tod Jesu am Kreuz. Im Mittelalter war der Karfreitag aber kein hohes Fest.

So änderte sich die Sichtweise auf den Karfreitag

Nach der Reformation 1517 blieb der Tag in katholischen Regionen zunächst ein gewöhnlicher Werktag. Anders war dies in evangelischen Gemeinden: Hier wurde der Karfreitag aufgewertet, erst zu einem halben Feiertag, später zu einem Bußtag. Martin Luther bezeichnet den Tag sogar als "Guten Freitag" (good friday).

Fakt ist: Für viele evangelische Christen war und ist der Karfreitag der wichtigste Feiertag. Heute sagt die evangelische Kirche: "Protestanten betrachten den Karfreitag als ganz besonderen Feiertag. Doch Ostern, die Feier der Auferstehung Jesu, ist für sie – wie für alle Christen – das höchste Fest."

Was passiert am Karfreitag?

Christen glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen – also eine Art stellvertretendes Opfer. Sein Tod gilt als ein zentraler Moment für den Glauben, weil er den Weg zu Vergebung und Versöhnung mit Gott öffnen soll.

Gottesdienste sind schlicht, ohne Orgelmusik oder Glockenläuten.

Kirchenschmuck wird reduziert oder entfernt.

Fasten oder Verzicht ist verbreitet – viele essen zum Beispiel kein Fleisch.

In Deutschland ist der Tag ein gesetzlicher Feiertag und gilt als "stiller Feiertag" – also keine öffentlichen Partys, Tanzveranstaltungen oder laute Musik.

Karfreitag ist also ein Tag der Ruhe, des Nachdenkens und der Trauer, der aber eng mit dem Ostersonntag verbunden ist, an dem dann die Auferstehung Jesu gefeiert wird – die eigentliche gute Nachricht im Christentum.