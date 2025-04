Ostern in Bayern: Erst Sonne, dann Gewitter

Vielerorts hat der Ostersonntag heiter begonnen, später müssen sich die Bayern auf Wolken, Regen und Gewitter einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst ziehen ab dem Sonntagnachmittag Gewitter auf. Bis dahin sollten alle Ostereier im Trockenen sein. Dann droht lokaler Starkregen mit Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Allgäu und 25 Grad im Landkreis Rosenheim.

In der Nacht zum Ostermontag treten bei wechselnd, zeitweise stark bewölktem Himmel hier und da Schauer und Gewitter auf, die im Verlauf nachlassen. Dann sind mehr Auflockerungen möglich. Die Temperaturen gehen zurück auf 10 Grad im Landkreis Traunstein bis 3 Grad am Untermain.

Unbeständige Aussichten nach den Feiertagen

Für Ostermontag ist mit Regen zu rechnen. Nass wird es vor allem vormittags an den Alpen. Im Laufe des Tages zieht dann von Südwesten schauerartiger Regen auf. Der Dienstag ist meist stark bewölkt, in Franken und in Alpennähe regnet es erneut. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen maximal 16 und 20 Grad. Am Dienstag ist es häufiger trocken, mit nur vereinzelten Schauern und Gewittern sind. Am Mittwoch geht es wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten zwischendurch weiter und Schauer sowie Gewitter werden wieder etwas häufiger. Tiefstwerte zwischen 10 und 3 Grad; Höchstwerte zwischen 15 und 22 Grad.

Sicht auf den Bergen zunächst frei, später Wolkenbildung

Das Wetter in den Bergen: Kammlagen der Mittelgebirge und Alpengipfel frei, mit aufkommenden Wolken, die sich später verdichten. Die Höchstwerte in den Kammlagen der Mittelgebirge liegen zwischen 15 und 19 Grad, in den Alpen in 2.000 m Höhe bei 9 Grad. Auf den Gipfeln weht schwacher bis mäßiger, teils frischer südlicher Wind (Südföhn) mit starken bis stürmischen Böen, lokal Sturmböen. Später dreht der Wind auf Nordwest bis West.

Ende der Osterferien in einigen Bundesländern führt zu Staus

Da traditionell viele Menschen den Ostersonntag im Kreis ihrer Familien feiern, sind an diesem Tag ruhige Straßen zu erwarten. Der ADAC rechnet mit wenig Verkehr. Am Ostermontag jedoch geht der Automobilclub von Rückreise-Verkehr und damit Staus aus. Das liege unter anderem am Ende der Osterferien in den Bundesländern Bremen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.