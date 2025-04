Ostermesse auf dem Petersplatz: Papst Franziskus will dabei sein

Es ist wohl das Event des Jahres im christlichen Kalender: das Osterfest. Weltweit gedenken Gläubige heute der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. In Rom findet am Vormittag der traditionelle Gottesdienst auf dem Petersplatz statt. Papst Franziskus, der sich nach seiner wochenlangen Behandlung einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung auf dem Weg der Besserung befindet, möchte offenbar an der Ostermesse teilnehmen.

Papst könnte "Urbi et Orbi"-Segen sprechen

Es sei der Wunsch des Pontifex, gegen Ende der Feier dabei zu sein, teilte der Vatikan mit. Der Heilige Stuhl weist aber auch darauf hin, dass Franziskus' Wunsch noch keine offizielle Bestätigung seiner Anwesenheit ist. Leiten wird die Liturgie jedenfalls der ehemalige Erzpriester des Petersdoms und hochrangige Kardinal aus Italien, Angelo Comastri.

Nach der Messe schließt sich normalerweise um 12.00 Uhr der traditionelle Ostersegen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis") durch den Papst an. Ausgeschlossen ist somit auch nicht, dass Franziskus den wichtigen päpstlichen Segen selbst spendet.

Franziskus musste Osternacht wegen angeschlagener Gesundheit ausfallen lassen

Das 88-jährige Oberhaupt von rund 1,3 Milliarden Katholiken weltweit erholt sich derzeit von einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung. Ende Februar war er deswegen wochenlang in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt worden. Franziskus hatte gestern Abend auch an der Osternacht im Petersdom nicht teilgenommen.

Der Kardinaldekan Battista Re leitete die Messe und verlas die Predigt. Darin wurden die Christen aufgerufen, trotz allem Bösen in der Welt Hoffnung zu verbreiten. Ostern gilt als das älteste und wichtigste Fest des Christentums.