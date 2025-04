19.04.2025, 15:09 Uhr Videobeitrag

Ostermärsche: Friedensfähigkeit statt Kriegstüchtigkeit

Unter dem Motto "Kriege stoppen – Frieden und Abrüstung jetzt!" demonstrierten Tausende am Karsamstag bei rund 70 Ostermärschen in Deutschland. Bis Ostermontag sind rund 100 Veranstaltungen geplant, darunter in München.